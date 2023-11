Mitel annonce la nomination de Luiz Domingos au poste de Chief Technology Officer

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

Un dirigeant de la Tech innovant et passionné pour impulser la vision et la stratégie technologiques de Mitel

Mitel® annonce la nomination de Luiz Domingos au poste de Chief Technology Officer (CTO) et de Directeur de la R&D Grandes Entreprises. Luiz a rejoint Mitel suite à l’acquisition d’Unify un peu plus tôt dans l’année.

Luiz Domingos jouera un rôle central dans la mise en œuvre du programme d’innovation de Mitel et dans la mise en place de la vision et de la stratégie technologiques de l’entreprise. Il travaillera en étroite collaboration avec les responsables de la R&D et du développement de produits de l’entreprise, pour veiller à ce que les technologies émergentes soient intégrées dans les roadmaps produits de Mitel et pour superviser les actifs de propriété intellectuelle de l’entreprise. En tant que CTO, Luiz Domingos aura en charge de renforcer et d’enrichir les solutions de communications unifiées de Mitel afin de s’aligner sur les besoins évolutifs des clients et sur les stratégies de croissance de l’entreprise.

Au cours des vingt dernières années, Luiz a largement fait ses preuves, qu’il s’agisse de mettre sur le marché des solutions de communication et de collaboration innovantes ou de diriger des équipes de R&D internationales. Au cours de son mandat chez Unify, il a occupé le poste de Chief Product and Technology Officer, où il supervisait l’ensemble du portefeuille et a notamment développé des solutions cloud inédites pour le marché.

Luiz Domingos est titulaire d’une double licence en électronique et en ingénierie des télécommunications de l’Université fédérale du Parana UFPr à Curitiba, au Brésil. Il a suivi une formation de cadre dirigeant à l’INSEAD Paris, est titulaire d’une certification PMP du Project Management Institute et a déposé plusieurs brevets en son nom auprès de l’Office américain des brevets.

L’annonce de la nomination de Luiz Domingos coïncide avec la 13ème édition de l’Innovation Day de Mitel, qui s’est tenu le 29 novembre. Cet événement est chaque année l’occasion de présenter les derniers produits, offres de services, processus et outils de l’entreprise. Il encourage également le partage des connaissances et la collaboration par le biais d’un concours d’innovation destiné aux collaborateurs du monde entier. Les meilleurs gagneront une place à l’événement de type « Shark Tank » de Mitel, où ils pourront présenter aux cadres de Mitel et aux juges invités leur concept et leur analyse de rentabilisation, en vue d’une mise en production future.