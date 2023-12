Mimecast nommé leader dans le rapport Omdia Universe 2024 pour la sécurité des emails

décembre 2023 par Marc Jacob

Mimecast annonce sa nomination en tant que leader dans le rapport “Omdia Universe : Email Security 2024”. Les analystes d’Omdia ont procédé à un examen approfondi du marché de la sécurité de la messagerie électronique et évalué les fournisseurs en fonction de leurs caractéristiques, fonctionnalités et capacité à protéger les organisations aujourd’hui et à l’avenir. L’analyse utilise les données de prévisions de marché d’Omdia et les données d’enquête sur les entreprises.

Selon le récent rapport Global Threat Intelligence de Mimecast, 97 % des organisations ont été ciblées par une attaque de phishing par courrier électronique et 76 % s’attendent à ce qu’une grave compromission par email affecte leur entreprise cette année. L’email reste le vecteur d’attaque numéro un et sa protection est primordiale.

Omdia recommande Mimecast en tant que leader sur la base d’une combinaison de scores élevés en termes d’étendue de la solution, de stratégie, d’innovation et de gestion des fournisseurs. « La société propose une plate-forme robuste capable de répondre à de nombreux cas d’utilisation de la sécurité de la messagerie électronique. » (Page 13) Omdia a également déclaré : « Mimecast devrait apparaître sur votre liste restreinte si vous recherchez une offre large et complète de sécurité de la messagerie qui s’appuie sur un ensemble de fonctionnalités solides de sécurité de la messagerie. » (Page 12)

La capacité étendue de la solution a particulièrement été soulignée, car la plateforme Mimecast protège non seulement plus de 42 000 clients dans le monde avec la sécurité des emails, mais également à travers un portail sécurisé, une formation de sensibilisation à la sécurité, la sécurité de la collaboration, la réponse aux incidents, la protection de la marque et l’archivage. Selon Omdia, « les scores d’exécution des fournisseurs ont montré des résultats positifs en termes d’expérience client, en particulier en mettant l’accent sur la mise en place et la gestion de services de sécurité ». (Page 13)

Les solutions de Mimecast s’appuient sur plus de 20 ans d’innovation produit et sont reconnues mondialement. La longévité est un avantage majeur pour les acheteurs potentiels de sécurité de messagerie. Le rapport d’Omdia indique : « L’un des avantages de la longévité de l’entreprise dans le secteur est qu’elle dispose d’un vaste réseau de partenaires à la fois en matière de commercialisation et de technologie. La société dispose de plus de 75 intégrations prédéfinies, parmi lesquelles les principaux fournisseurs de gestion des identités, de points finaux, de réseau et de sécurité Web. » (Page 13)