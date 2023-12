Checkmarx élu Customers’ Choice 2023 en matière de sécurité applicative par Gartner® Peer Insights™

décembre 2023 par Marc Jacob

En date du 31 août 2023, les commentaires des clients Checkmarx partagés sur Gartner Peer Insights comprennent :

– « C’est de loin la meilleure décision que nous ayons prise en matière d’outils AppSec. Le service client est toujours excellent. La solution s’utilise facilement et l’équipe est disponible pour aider en cas de problématiques de sécurité. » —Responsable de la sécurité des applications, Industrie du logiciel

– « Checkmarx est une solution très souple et ultra conviviale pour les développeurs. Nous l’utilisons comme solution de repli pour nous connecter à différents SDLC. L’équipe support est toujours là pour nous aider à utiliser et à intégrer les nouveaux services. » —Responsable gestion de produits, Industrie de l’assurance

– « Checkmarx est un outil très puissant pour identifier les vulnérabilités du code. Il couvre de nombreux langages et est simple à utiliser une fois que les équipes ont commencé à le manipuler. Il est aussi très innovant en termes de nouvelles fonctionnalités. » —Sécurité informatique et gestion des risques, secteur bancaire

– « Une solution SAST efficace, des résultats précis et des intégrations transparentes. Checkmarx offre une solution SAST éprouvée avec d’excellentes intégrations et une administration ainsi qu’une maintenance facilitées. En plus, leur équipe support est exceptionnelle » —Sécurité informatique et gestion des risques, industrie de l’énergie et des services publics