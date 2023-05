Le nouveau rapport Ivanti révèle un burnout et un désengagement endémiques : un collaborateur de moins de 40 ans sur 3 reconnaît sa « démission silencieuse »

mai 2023 par Ivanti

Ivanti annonce les résultats de son étude « 2023 Report : Elevating the Future of Everywhere Work » (Améliorer le futur de l’Everywhere Work). Ivanti, en collaboration avec des experts « Future of Work », a interrogé 8 400 employés de bureau, professionnels de l’IT et hauts responsables, partout dans le monde, afin de comprendre les attitudes, les attentes et les défis des entreprises et de leurs collaborateurs.

Objectif : Comprendre ce qui se passe si les collaborateurs veulent travailler partout et tout le temps... mais que l’entreprise n’est pas équipée pour cela.

Le nombre de collaborateur souhaitant contrôler leur lieu de travail est resté constant depuis le rapport Ivanti « 2022 Everywhere Workplace Report », à savoir 71 %. Mais les recherches Ivanti montrent que collaborateurs et employeurs restent en conflit pour savoir qui doit déterminer les horaires, le lieu et le mode de travail.

• 71 % des collaborateurs voudraient avoir l’emploi du temps de travail hybride ou distant de leur choix ;

• 43 % seulement des collaborateurs peuvent travailler là où ils veulent ;

• La différence entre ces deux chiffres crée un « écart de préférence » de 28 points.

En outre, le rapport montre que les avantages et la flexibilité de l’Everywhere Work ne sont pas encore entièrement accessibles à tous. Lorsque l’on interroge les dirigeants et les professionnels de l’IT, l’« écart de préférence » s’abaisse respectivement à 12 et 13 points.

« Concernant le mode et le lieu de travail des collaborateurs, les responsables qui n’adoptent et n’autorisent pas la flexibilité, lorsqu’elle est possible, risquent également de perdre les avantages d’un personnel plus impliqué et plus productif », relève Jeff Abbott, P.-D.G. d’Ivanti.

« Attirer et retenir les meilleurs talents sera toujours la priorité des dirigeants, mais les entreprises qui adoptent le point de vue Everywhere Work (et la pile technologique qui correspond) bénéficient d’un avantage concurrentiel durable. La manière et l’endroit où les collaborateurs souhaitent travailler ont connu une révolution sismique, et il est primordial que les responsables éliminent les obstacles culturels et technologiques pour rendre cela possible. »

Les collaborateurs réclament à grands cris de nouvelles façons de travailler. Ils veulent garder du temps pour eux et minimiser les aspects les plus pesants de la vie professionnelle : les longs trajets, le temps loin de la famille, et les effets néfastes sur la santé et le bien-être. Mais jusqu’à présent, les employeurs avancent timidement et traitent toujours le travail virtuel comme une expérience qui pourrait être abandonnée.

Dans les faits, les études révèlent un burnout et un désengagement endémiques chez les employés des professions intellectuelles, en particulier les plus jeunes collaborateurs :

• 1/3 des employés de bureau de moins de 40 ans admet « démissionner silencieusement » ;

• Plus de 1/4 des employés de bureau de moins de 40 ans dit envisager de quitter son emploi dans les six prochains mois ;

• Les principales causes de cet état d’esprit « prêt à partir » sont le burnout dû à la charge de travail (35 %) et la souffrance mentale (35 %). L’espoir d’un meilleur salaire se classe troisième, avec 33 %.

De plus en plus, on admet qu’offrir le choix du travail hybride ou distant booste la satisfaction des collaborateurs, et permet un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 71 % des responsables d’entreprise interrogés par Ivanti disent que le télétravail a un impact positif sur le moral des collaborateurs.

• 66 % des employés de bureau estime que le travail hybride/virtuel n’a eu aucun effet négatif. Soit une augmentation de 15 points par rapport à l’étude 2022 ;

• 2 % seulement des employés de bureau affirment qu’une promotion leur a échappé en raison du travail hybride, bien moins que les 9 % relevés lors de l’étude 2022 ;

• Le personnel de bureau serait prêt à accepter 8,9 % de réduction de salaire pour avoir la possibilité de télétravailler, soit plus que les 5 % constatés en 2022.

Le rapport souligne aussi quatre manières dont les entreprises rendent possible l’Everywhere Work :

1. Investir dans une technologie qui permet de travailler partout - Il est temps d’envisager la collaboration non seulement du point de vue de la communication, mais aussi du point de vue des processus. Une solution simplifiée de gestion des services à l’échelle de l’entreprise facilite le travail et le rend plus productif, où que ce soit.

2. Changer le point de vue des entreprises sur la sécurité - Quand les collaborateurs travaillent virtuellement, leurs activités sont moins surveillées, ce qui signifie que les entreprises courent des risques supplémentaires. Pour alléger un peu cette pression, les employeurs doivent investir dans une stratégie de remédiation basée sur les risques, à l’échelle de l’entreprise.

3. Tenir compte du burnout IT - Dans les années à venir, la vraie direction d’entreprise consistera à dompter la complexité, et à simplifier les piles technologiques et les workflows pour éviter le burnout des collaborateurs.

Réduire l’écart de préférence – Écoutez vos collaborateurs et choisissez des technologies innovantes comme les outils de collaboration, l’automatisation des workflows et même les bots basés sur l’IA, pour rendre vos collaborateurs plus efficaces et plus performants.