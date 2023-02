Le Contrôleur Européen de la Protection des Données (EDPS) privilégie les plateformes de collaboration en cloud européennes pour ses données confidentielles

février 2023 par Marc Jacob

TAS Cloud Services, hébergeur et infogérant Européen de services Cloud et son partenaire Nextcloud, entreprise allemande spécialisée dans la fourniture de plateformes de collaboration sécurisées, annoncent aujourd’hui que EDPS a choisi de déployer la solution Nextcloud hébergée avec TAS Cloud Services dans son datacenter de Sophia-Antipolis pour une collaboration interne plus sécurisée et efficace, et pour étendre l’utilisation de la solution aux institutions de l’UE.

Le choix d’une solution européenne

EDPS, en charge de la protection de la vie privée et des données personnelles des citoyens européens, a opté pour Nextcloud et TAS Cloud Services afin de respecter les lois européennes strictes en matière de protection des données. La plateforme est entièrement conforme à la législation européenne sur la protection des données et offre un moyen simple d’atteindre la souveraineté numérique avec un hébergement en France et une solution Open source.

En privilégiant les logiciels Open Source plutôt que les fournisseurs de services cloud américains couramment utilisés tels que AWS Smart Business, Office 365 ou Google Workplace, EDPS évite le transfert de ses données hors de l’UE.

Une collaboration étroite pour la sécurité et la confidentialité

L’Union Européenne dispose désormais d’une plateforme de collaboration puissante et complète, conforme à la législation européenne en matière de protection des données approuvée, utilisée et proposée par le contrôleur indépendant de la protection des données de l’UE.

En choisissant TAS Cloud Services et Nextcloud pour la gestion de ses données confidentielles, EDPS a opté pour la sérénité, mais également pour une solution européenne sécurisée et respectueuse de la vie privée.

Wojciech Wiewiórowski, Contrôleur européen de la protection des données (EDPS), a déclaré : « Des solutions comme celle-ci peuvent minimiser la dépendance aux fournisseurs monopolistiques et le verrouillage préjudiciable des fournisseurs. En négociant un contrat avec un fournisseur de services Cloud basé dans l’UE [TAS Cloud Services, ndlr], EDPS respecte ses engagements, tels qu’ils sont énoncés dans sa stratégie 2020-2024, pour aider les institutions européennes à montrer l’exemple en matière de protection des droits numériques et de traitement des données de manière responsable. »

TAS Cloud Services est fier de travailler en étroite collaboration avec Nextcloud pour offrir à EDPS un hébergement infogéré qui lie disponibilité, proximité et professionnalisme. Les services d’hébergement et d’infogérance proposés par TAS Cloud Services sont certifiés ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 HDS et PCI-DSS, assurant ainsi un haut niveau de sécurité et de confidentialité.