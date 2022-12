La plateforme Quest On Demand obtient la certification SOC 2 de type 2 pour la Sécurité

décembre 2022 par Marc Jacob

Quest Software a obtenu la certification SOC 2 (System and Organizational Controls) de type 2 pour sa plateforme logicielle hébergée dans Azure, Quest On Demand. Quest réaffirme ainsi son engagement pour assurer la sécurité des données de ses clients selon les normes les plus élevées du secteur.

Cette certification intervient dans le contexte où les leaders de la sécurité sont confrontés à d’importantes cybermenaces sur la chaîne d’approvisionnement des logiciels (Supply Chain). Selon Gartner, 45 % des organisations dans le monde auront subi des attaques de type « Supply Chain » d’ici 2025, soit trois fois plus qu’en 2020.

L’audit SOC 2 confirme également que la plateforme Quest On Demand maintient un niveau élevé de sécurité de l’information, car elle répond aux demandes de la catégorie « Trusted Service » en matière de sécurité des données clients. Quest On Demand est protégée par des pratiques de qualité industrielle, capables de lutter contre les accès non autorisés, le vol de données, ainsi que les atteintes à l’intégrité et à la confidentialité des systèmes de sécurité et d’exploitation.

L’attestation SOC 2 de type 2 a été créée par l’American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). La certification de Quest a, quant à elle, été fournie par Shellman & Company, LLC, un cabinet indépendant, suite à un audit de six mois prenant en compte l’efficacité opérationnelle des pratiques appliquées à Quest On Demand en matière de sécurité des informations et de gestion de la confidentialité.

En plus de l’AICPA Type 2 SOC 2, le cycle de développement, la livraison et le support de Quest On Demand sont également garantis par les certificats ISO 27001, 27017 et 27018, certificat numéro 1156977-3, démontrant ainsi un engagement continu pour se conformer aux normes du secteur.