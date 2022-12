Atos est de nouveau sélectionné dans le Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde et Europe 2022

décembre 2022 par Marc Jacob

Atos annonce être classé dans les indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Monde et DJSI Europe pour l’année 2022. Dans l’indice DJSI Europe 2022, Atos se classe parmi les trois premières entreprises du secteur des services informatiques (« TSV IT services »). Le Groupe y démontre l’excellence de ses performances dans les trois catégories évaluées : « environnement », « économie » et « social ». Atos figure parmi les entreprises les plus performantes en Europe et dans le monde en termes d’ESG (pratiques environnementales, sociales et de gouvernance) pour la huitième année consécutive.

Avec un score global de 85 points sur 100 dans l’évaluation de ses pratiques de développement durable (« Corporate Sustainability Assessment – CSA ») menée par S&P Global pour l’année 2022, soit une amélioration de 2 points par rapport à 2021, Atos fait partie du top 1 % des sociétés du secteur des services informatiques.

Atos a réaligné ses engagements Net Zéro pour répondre aux nouveaux critères de la norme Net Zéro de l’initiative Science Based Targets (SBTi). Le Groupe a de nouveau confirmé son objectif à court terme de réduire de moitié ses émissions mondiales de gaz à effet de serre d’ici 2025. De même, ses objectifs à long terme, ainsi que sa trajectoire pour atteindre « zéro émission nette », ont été renforcés pour atteindre une réduction de 90 % au plus tard en 2039 (scopes 1, 2 et 3, année de référence : 2018) et neutraliser ainsi les 10 % d’émissions résiduelles via plusieurs projets de séquestration du carbone.

Atos a récemment progressé dans divers domaines en matière de développement durable. Le Groupe a notamment annoncé l’extension de sa collaboration avec Amazon Web Services (AWS) pour permettre aux entreprises d’accélérer leur parcours de décarbonation avec le lancement d’une suite complète de solutions dédiées. Disponible sur le marketplace d’AWS, ce portefeuille de solutions permettra aux clients AWS du monde entier d’évaluer, mesurer, suivre, réduire et compenser leurs émissions de carbone grâce aux conseils d’experts.

Lors de son événement « Tech for Climate Summit », qui s’est tenu en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh début novembre, Atos a évoqué, avec son écosystème de partenaires, une collaboration visant à développer une technologie durable avec la société publique Administrative Capital for Urban Development (ACUD) en charge du développement de la nouvelle capitale égyptienne, et le Département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales du gouvernement britannique (DEFRA). Atos a également présenté son projet de développement d’une preuve de concept visant à transformer le centre-ville du Caire en un quartier durable et intelligent.