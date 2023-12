L’activité d’Arrow Electronics en charge de la formation sur les solutions informatiques d’entreprise dans la zone EMEA reçoit le prix EMEA Learning Partner of the Year 2023 de VMware

décembre 2023 par Marc Jacob

L’activité d’Arrow Electronics en charge de la formation sur les solutions informatiques d’entreprise dans la zone EMEA a remporté le prix EMEA Learning Partner of the Year 2023, qui récompense les performances exceptionnelles d’Arrow en tant que partenaire VMware. Ce prix souligne l’engagement de l’entreprise à fournir à ses clients les compétences essentielles requises pour la mise en œuvre réussie de stratégies multicloud.

La pénurie de compétences en technologies de l’information constitue un défi majeur pour les entreprises européennes qui désirent rester à la pointe de l’innovation. Conscient de l’importance du déficit de compétences, Arrow a effectué des investissements stratégiques dans la formation et les certifications afin de doter les entreprises d’une expertise spécialisée. Ce besoin plus en plus critique avec l’accélération de la digitalisation des organisations, exige de nouvelles compétences.