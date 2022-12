Kyndryl accompagne CERP Rouen, société du Groupe coopératif Astera, dans son move to cloud

décembre 2022 par Marc Jacob

Astera est un groupe coopératif français de pharmaciens qui propose des solutions pour le développement de l’officine. Au travers de la société CERP Rouen, il est aujourd’hui le deuxième grossiste répartiteur pharmaceutique français en termes de parts de marché (21,3 %) avec 7 500 officines livrées en France, 32 000 produits référencés. Avec une activité en croissance, mais des tarifs réglementés par le gouvernement, la Direction des Systèmes d’Information d’Astera a décidé de faire évoluer avec Kyndryl une partie de son infrastructure informatique vers le cloud, tout en conservant des workloads mainframe et en optimisant ses coûts.

Dans ce contexte, Kyndryl accompagne CERP Rouen et l’ensemble du Groupe Astera dans la migration de ses applications (sites Internet, système de commande, annuaire d’entreprise, gestion financière) vers le cloud afin de lui apporter plus de flexibilité, de services et de préparer ses futures transformations applicatives. Cette migration permet aussi de rationaliser et de sécuriser son infrastructure IT. Kyndryl sécurise également le maintien en condition opérationnelle (MCO) des plateformes du répartiteur pharmaceutique permettant ainsi aux équipes de diversifier leurs compétences sur des services à plus forte valeur ajoutée.

Optimisation des infrastructures informatiques et de la cyber-résilience

En migrant les applications vers le cloud, Kyndryl permet à l’ensemble des sociétés du Groupe Astera de se libérer d’une gestion informatique complexe et de réduire ses coûts. Avec les workloads sur le cloud, Astera-CERP Rouen peut désormais provisionner les machines en fonction de ses besoins réels et assurer un plan de reprise après sinistre efficient, ce qui permet au Groupe d’économiser 20 % de ses dépenses annuelles.

Kyndryl permet par ailleurs à Astera-CERP Rouen de renforcer sa sécurité informatique. Alors que les deux datacenters du Groupe étaient auparavant distants de quelques kilomètres seulement, l’infrastructure de production est aujourd’hui située en France et l’infrastructure de secours en Allemagne. Ce nouveau dispositif d’infrastructure permet au Groupe de réaliser des plans de reprise d’activité via une « sandbox » sur un périmètre de plus de 350 VM.

Le Groupe s’est également doté de serveurs supplémentaires afin d’assurer la cyber-résilience avec un temps de reprise d’activité réduit. La fréquence des sauvegardes est augmentée et localisée sur plusieurs sites, renforçant ainsi la sécurité des données.

« La mission de la direction des systèmes d’informations est de construire une infrastructure moderne, sûre et performante et de devenir le partenaire stratégique des équipes métiers. L’exhaustivité de l’offre cloud de Kyndryl offre désormais toutes les briques pour assurer une continuité de services sans faille et nous permettre de produire des services numériques à forte valeur ajoutée pour nos clients, » commente Christophe Plessis, DSI d’Astera - CERP Rouen.

« Nous sommes ravis de la réussite de cette migration qui permet à Astera de bénéficier d’une infrastructure IT fiable, optimale et sécurisée. En tant que partenaire de confiance, nous accompagnons le Groupe Astera et les sociétés qui le composent dans leur transformation digitale pour proposer à leurs collaborateurs et à leurs clients des services plus innovants, » déclare Philippe Roncati, Président de Kyndryl France.

Un avenir plus pérenne grâce au cloud

Comme de nombreuses entreprises, le service informatique d’Astera, est confronté à une pénurie de compétences. Une des prochaines étapes de la collaboration entre Kyndryl et Astera sera de moderniser les applications métiers et de renforcer les compétences sur les dernières innovations technologiques.

Désormais, Astera dispose d’un accès à l’ensemble du catalogue cloud, avec une mise à disposition des nouveaux services plus rapide, de façon sécurisée et résiliente. Dans la transformation applicative que le groupe souhaite poursuivre dans le futur, cette nouvelle infrastructure lui permettra de créer des applications cloud-natives et d’utiliser des services ou des plateformes SaaS / PaaS. Le groupe pourra ainsi moderniser son patrimoine applicatif et, dans un second temps, poursuivre la digitalisation de ses relations avec les pharmaciens.