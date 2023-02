KB Crawl approfondit les fonctionnalités de sa solution KB Suite

février 2023 par Marc Jacob

KB Crawl approfondit les fonctionnalités de sa solution KB Suite pour répondre aux nouveaux besoins. Au sein des organisations, la veille est une composante essentielle pour la prise de décisions éclairées. Dans cette optique, l’éditeur français KB Crawl propose des outils de veille et une technologie de pointe via sa solution KB Suite.

La problématique des thématiques de veille

Dans la mise en place d’un projet de veille, un sujet majeur est souvent au cœur des préoccupations des veilleurs : la combinaison de différentes thématiques de veille. Depuis des années, la transversalité est à l’honneur. Pour le veilleur, le but est de partager vis-à-vis du plus grand nombre des informations de veille de manière à acculturer autant que possible les collaborateurs. Et si celle-ci reste d’actualité dans beaucoup d’entreprises, dans certains cas, il peut être nécessaire de développer un projet qui va fonctionner en mode « silo » et cloisonner les espaces de veille. C’est notamment le cas dans le domaine bancaire ou dans le secteur assurantiel, où la diversité des métiers et des fonctions crée de facto des dynamiques de veille verticales.

Une nouvelle fonctionnalité au sein de KB Suite

Il est désormais possible de mener de telles actions tout en articulant différents projets au sein d’une même plateforme : la fonction « thématique de veille » déployée par KB Crawl le garantit. La solution KB Suite va ainsi amener les professionnels à adresser les bonnes informations aux bonnes personnes et sur un espace qui leur est entièrement dédié. Ce module va permettre de trier les informations par thématiques en fonction des sujets d’intérêt pour les veilleurs et pour les lecteurs.

Un cloisonnement de l’information

Les veilleurs vont ainsi pouvoir accéder aux seules données qui les concernent, ainsi qu’à un plan de classement relatif au périmètre de veille dont ils ont la charge. De même, les clients de la solution de veille (les lecteurs) n’auront accès qu’aux informations pour lesquelles ils ont des droits de lecture et qui correspondent à leurs centres d’intérêt. Avec cette nouvelle fonction, KB Crawl permet à ses utilisateurs de thématiser le plan de classement de l’information, les articles et les newsletters. Les groupes d’utilisateurs et le design des plateformes peuvent également être personnalisés en fonction de la thématique à laquelle cette donnée se réfère.

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité offerte par KB Suite, la séparation des espaces de veille par thématiques permettra à chaque service de veille de travailler sur son propre périmètre. Et aux lecteurs de ne voir uniquement des informations fléchées, sur les sujets qui les intéressent.