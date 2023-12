Inetum acquiert Unifii

décembre 2023 par Marc Jacob

Inetum acquiert Unifii, un partenaire Elite indépendant de ServiceNow au Royaume-Uni et en Irlande. Cette acquisition a pour objectif de renforcer la présence du Groupe au Royaume-Uni et en Irlande et lui permet de devenir un partenaire européen ServiceNow de premier plan.

Avec l’acquisition d’Unifii, Inetum devient un partenaire européen de premier plan pour ServiceNow avec près de 500 experts ServiceNow en Europe et plus de 2 000 certifications. Inetum offre une gamme complète de services et de solutions de transformation d’entreprise sur la plateforme ServiceNow avec des compétences opérationnelles couvrant une large zone géographique allant du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’Europe de l’Est, l’Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. Cette implantation stratégique en Europe positionne Inetum comme un acteur majeur en Europe, en s’appuyant sur des capacités offshore en Inde.

Unifii, le plus grand partenaire indépendant Elite de ServiceNow, société leader dans le domaine des flux de travail numériques au Royaume-Uni et en Irlande (UK&I), est reconnu pour son expertise inégalée dans l’accompagnement des clients tout au long de leur parcours de transformation digitale. Unifii guide avec succès ses clients vers des résultats commerciaux fructueux grâce à des flux de travail optimisés. Unifii dispose d’un écosystème de clients reconnu dans de multiples secteurs, notamment la finance, la technologie et le secteur public. Son équipe d’experts certifiés et de consultants expérimentés apporte une valeur ajoutée indéniable aux projets nationaux et internationaux de ses clients.

Avec cette acquisition, Inetum devient le partenaire européen de choix pour ServiceNow. Le vaste écosystème de partenaires de ServiceNow et son programme de partenariat sont essentiels pour saisir les opportunités de marché de 220 milliards de dollars offertes par la Now Platform. Le nouveau programme de partenariat de ServiceNow reconnaît et récompense les partenaires pour leur expertise et leurs expériences diverses afin de générer des opportunités, d’ouvrir de nouveaux marchés et d’aider les clients dans leurs projets de transformation digitale.