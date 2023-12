Ever Team Software annonce l’arrivée de Gilles d’Arpa au comité de direction d’Everteam en tant que Directeur des Opérations

décembre 2023 par Marc Jacob

A ce poste, il pilotera toutes les activités : du développement commercial à l’engineering, englobant l’avant-vente, le marketing, le customer service (services professionnels), le product management, le product marketing et le support.

L’objectif est multiple :

• confirmer et développer la vision innovatrice d’Everteam sur le marché de la gouvernance de l’information,

• développer l’entreprise en France et à l’international,

• développer les offres SaaS,

• assurer une migration sereine vers la nouvelle everteam IG Suite à terme.

Gilles d’Arpa travaillera sous la direction d’Annie Thieulent, Directrice Génerale d’Everteam, qui assure la direction globale de l’entreprise, dont les relations avec le groupe Kyocera.

Avant de rejoindre Everteam, Gilles a été membre du comité de direction et directeur de BU Firewall de Stormshield pendant 7 ans et le vice-président sales & marketing de Ubika (ex- Denyall) pendant 7 ans. Il a aussi travaillé 3 ans en tant que directeur commercial France – Europe du Nord de l’éditeur de BPM Bonitasoft.

Il est diplômé de l’ESLSCA option vente-marketing et du master d’HEC management des unités stratégiques (MUST).

Gilles d’Arpa apporte à Everteam 30 ans d’expérience en édition de logiciels (notamment sur le sujet de l’industrialisation logicielle), en management de business unit, ventes et marketing. Il renforce les capacités d’Everteam dans le domaine de la sécurité (20 ans d’expérience) et du développement des offres SaaS (9 ans). Il s’appuiera sur l’expérience éprouvée depuis 30 ans des équipes en place en matière d’ECM / Gouvernance de l’Information.

Ever Team Software, filiale du Groupe Kyocera, est spécialisée dans l’Enterprise Content Management et l’Information Governance.

Everteam affirme notamment sa différence dans ses solutions :

• de gestion de records management et d’archives hybrides certifiables NF 461,

• et la capacité unique à gérer à la fois du document archivé et du document vivant in place intégrant de l’indexation / recherche / enrichissement via l’IA.

Ses solutions permettent aussi une gestion très experte du cycle de vie des documents. Par ailleurs, les solutions Everteam proposent des fonctions de case management, de GED, ainsi que la gestion des vracs numériques.