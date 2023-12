IPCEI-CIS : IONOS est partenaire d’un projet de l’Union Européenne (UE) visant à développer des technologies modernes de cloud et d’edge computing

décembre 2023 par Marc Jacob

Le 5 décembre 2023, la Commission européenne a approuvé le projet de financement stratégique IPCEI-CIS (Projets importants d’intérêt européen commun - Infrastructure et services cloud de nouvelle génération). L’objectif du projet est de développer des concepts communs et un déploiement industriel initial pour les technologies modernes d’informatique en nuage et en périphérie. L’un des partenaires du projet est le fournisseur allemand de services d’hébergement et d’informatique en nuage IONOS. Dans le cadre du projet, l’entreprise créera des solutions pour l’exploitation économe en énergie des centres de données et pour la gestion des charges de travail dans les infrastructures distribuées d’informatique en nuage. Le sous-projet IONOS a un volume de 16,9 millions d’euros et est financé à hauteur de 6,8 millions d’euros par le ministère fédéral de l’économie et de la protection du climat.

Le projet contribue à la souveraineté numérique et aux objectifs climatiques de l’UE

L’IPCEI CIS comprend au total 19 projets et est la première IPCEI dans le domaine de l’informatique en cloud et du EDGE. Le projet vise non seulement à promouvoir l’innovation numérique en Europe et à renforcer la souveraineté technologique de l’Europe, mais aussi à contribuer aux objectifs de durabilité de l’UE. Il s’inscrit dans le cadre d’initiatives européennes telles que la Stratégie européenne des données, la Boussole numérique 2030 et le Green Deal européen. La période du projet est prévue pour les années 2023 à 2026 ; les États membres fourniront jusqu’à 1,2 milliard d’euros pour IPCEI-CIS, qui sera complété par un investissement privé supplémentaire de 1,4 milliard d’euros.

Traitement des données fédéré et climatiquement neutre - cloud et edge - en Europe

L’objectif de la contribution de IONOS au cadre IPCEI-CIS est d’optimiser l’utilisation de l’énergie dans les centres de données : À eux seuls, les centres de données allemands ont actuellement un besoin énergétique d’environ 18 milliards de kilowattheures par an, ce qui correspond à environ 0,55 % de la consommation totale d’énergie en Allemagne. Pour mettre en œuvre son sous-projet, IONOS concevra des centres de données, des nœuds de périphérie et des micro-nuages qui pourront être installés à proximité des fournisseurs d’énergie et des utilisateurs d’infrastructures en nuage. Les conceptions ouvertes ainsi que les optimisations de la charge de travail et de l’espace de données offrent des avantages pour les applications en temps réel dans le cloud qui nécessitent une faible latence et une vitesse élevée.