Fortinet a enrichi son offre Universal SASE

novembre 2023 par Marc Jacob

Un SASE consolidé de type single-vendor offre aux utilisateurs et aux dispositifs un accès flexible aux ressources et applications critiques. Cependant, nombre d’entreprises font appel à plusieurs fournisseurs pour assurer chacune des fonctions du SASE, ce qui implique de jongler entre différentes consoles de gestion et systèmes d’exploitation. Avec l’offre Fortinet Universal SASE, le SASE single-vendor évolue pour offrir les mêmes politiques et fonctionnalités de gestion sur site et dans le cloud, tout en assurant une intégration transparente entre les fonctionnalités et les environnements. Il devient possible de mieux accompagner les collaborateurs hybrides tout en réduisant les coûts informatiques.

FortiOS est au cœur de l’ensemble des technologies de l’offre SASE : pare-feu bidirectionnel, SD-WAN, passerelle de sécurité web, chiffrement et déchiffrement, CASB, prévention des fuites de données et accès réseau ZTNA. Ce système d’exploitation flexible peut opérer au sein d’une appliance pour accélérer les services fournis, ainsi que dans le cloud FortiSASE, offrant ainsi les mêmes fonctionnalités réseau, de sécurité et de gestion des règles sur l’ensemble des edges. D’autre part, les services de sécurité FortiGuard, optimisés par IA viennent compléter la solution, incluant notamment : IPS, filtrage de DNS, filtrage d’URL, anti-malware, sandboxing.

L’annonce actuelle témoigne d’un investissement accru de Fortinet en matière d’Universal SASE, en étendant la portée du panel technologique SASE selon 3 axes :

Points de présence Cloud FortiSASE à l’échelle mondiale

FortiSASE, adossé à un réseau cloud mondial et évolutif, propose le même panel de fonctionnalités SASE que celui des appliances FortiGate, et ce, à partir d’une présence cloud à proximité. Pour offrir la meilleure des expériences utilisateur et une disponibilité optimale des services. Fortinet propose ainsi ses services depuis plus de 100 points de présence FortiSASE dans le monde.

SASE accéléré sur les campus et sites distants d’entreprise

Pour déployer un SASE multifonction sur les campus et sites distants d’entreprise, Fortinet annonce la disponibilité de la nouvelle appliance SASE FortiGate 120G. Cette solution, optimisée par le processeur ASIC breveté SP5, accélère différentes composantes du SASE. À titre d’exemple, l’inspection SSL s’effectue à des performances de 3 Gbps (en moyenne 6 fois plus élevées que la moyenne du secteur) ce qui permet d’obtenir une visibilité sur le trafic chiffré à grande échelle.

Une utilisation flexible pour l’Universal SASE

FortiFlex, le programme de Fortinet qui offre davantage de flexibilité en matière de licences est disponible pour les solutions Fortinet Universal SASE. Il est possible d’utiliser toutes les technologies SASE de Fortinet dans le cadre de FortiFlex, que les clients souhaitent un déploiement sur site ou des services cloud. FortiFlex propose des licences basées sur l’utilisation de ses produits en environnement cloud, cloud hybride et sur site, pour ainsi apporter aux équipes IT cette flexibilité de dimensionner leurs environnements selon leurs besoins, réduire les cycles d’achat excessifs pour les nouvelles solutions de sécurité ou encore de simplifier le déploiement et l’activation de nouveaux services. Ces équipes peuvent également optimiser la gestion de leurs budgets et leur ROI en dimensionnant les services à la baisse ou en les mettant en pause lorsque nécessaire.