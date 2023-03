Etix Everywhere annonce une augmentation de capital via Eurazeo

février 2023 par Marc Jacob

Etix Everywhere annonce une importante augmentation de capital de la part d’Eurazeo, par le biais de son fonds d’infrastructures de transition géré par Eurazeo Infrastructure Partners, une société d’investissement mondial de premier plan basée à Paris, en France. ETIX utilisera le produit de cette opération pour accélérer l’expansion de son réseau international de data centers de colocation et pour sécuriser son approvisionnement en énergie décarbonée.

ETIX est un acteur français reconnu qui opère un réseau de data centers régionaux, fournissant des services de colocation de proximité à ses clients. ETIX a une stratégie d’expansion basée sur un juste équilibre entre un développement organique et des acquisitions stratégiques, illustré par la récente acquisition de CIV France, le leader régional dans les Hauts de France. Cette augmentation de capital va permettre d’accélérer le développement d’ETIX pour répondre à la croissance exponentielle des besoins Clients d’avoir des infrastructures numériques plus proches de l’utilisateur final, sous l’impulsion des entreprises et des grandes plateformes.

C’est dans ce sens qu’ETIX développe une plateforme de data centers évolutifs et interconnectés à proximité des centres-villes pour offrir à ses clients un accès aux principaux nœuds d’échanges et une couverture mondiale avec une large gamme de services à valeur ajoutée fournis par ses partenaires informatiques.

Un partenariat stratégique

Eurazeo est une société française d’investissement, avec un portefeuille diversifié de 32,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Grâce à son expertise considérable en matière de capital-investissement, de dette privée ainsi que d’actifs immobiliers et d’infrastructures, Eurazeo aidera ETIX, aux côtés de GDC, à renforcer sa position de leader sur le marché régional français et à offrir à ses clients un réseau de data centers de proximité souverain.

Eurazeo est également un spécialiste de la transition énergétique et possède notamment dans son portefeuille une large gamme de sociétés dédiées à la construction d’un monde plus durable. En tant qu’acteur majeur de l’industrie des data centers, ETIX a un rôle clé à jouer pour rendre décarboner les données et atteindre son objectif d’être neutre carbone d’ici 2030 (engagement pris par ETIX dans le cadre du Climate Neutral Data Centre Pact). Eurazeo pourrait accompagner ETIX dans l’atteinte de cet objectif ambitieux.