Enquête : 76% des responsables informatiques considèrent la fraude à l’identité comme une priorité absolue en matière de prévention des menaces

juillet 2023 par ping indentity

Ping Identity a interrogé les responsables informatiques du monde entier pour mieux comprendre comment ils tirent parti de la gestion des identités et des accès des clients (CIAM) pour améliorer les résultats commerciaux et l’expérience numérique des clients. La fraude à l’identité est considérée comme la priorité absolue pour la prévention des menaces par la majorité (76 %), tandis que les lacunes dans les meilleures pratiques de sécurité suscitent davantage d’intérêt pour les solutions sans mot de passe.

« Alors que le paysage des menaces devient de plus en plus sophistiqué, les organisations redoublent d’efforts pour prévenir la fraude en mettant davantage l’accent sur l’identité des clients » déclare André Durand, PDG et fondateur de Ping Identity. « Une collaboration transversale accrue entre les experts internes sera essentielle pour offrir l’expérience numérique exigée par les clients. Cette évolution place l’identité au centre des priorités et démontre à quel point la réussite du CIAM est essentielle au succès de l’entreprise. »

Constatations globales des dirigeants informatiques :

Le CIAM et la fraude à l’identité sont des priorités absolues.

• 76 % citent la fraude à l’identité comme leur plus grande priorité en matière de prévention des menaces.

• 55% ont fait du CIAM une priorité absolue

• 45% ont augmenté leur budget CIAM en 2023 (par rapport à 2022)

De meilleures expériences numériques nécessitent une collaboration interfonctionnelle

• 72 % collaborent avec les équipes de sécurité

• Mais seulement 29 % collaborent avec le numérique et le marketing sur l’identité.

• Et ils sont encore moins nombreux (28 %) à collaborer avec les cadres, comme les PDG, sur le CIAM.

Les lacunes permanentes en matière de sécurité représentent une opportunité pour les solutions sans mot de passe

• 48% identifient la « nécessité de réinitialiser un mot de passe » comme la principale raison de l’abandon d’une transaction.

• Seulement 41 % pensent que la plupart des clients ont activé le MFA. En Amérique du Nord, 48 % déclarent que la plupart des clients ont activé le MFA, tandis que l’EMEA (40 %) et l’APAC (28 %) enregistrent une adoption plus faible.

• Alors que 19 % dans l’ensemble disent que « la plupart ne l’utilisent pas » (MFA).

L’identité décentralisée gagne en traction, derrière la confidentialité et la conformité.

• 54% étudient activement ou mettent en œuvre la confidentialité des données et la gestion du contenu pour se conformer aux réglementations.

• 23% étudient activement ou ont mis en œuvre l’identité décentralisée via des identifiants vérifiés dans des portefeuilles numériques.

• Les soins de santé étaient les plus susceptibles de relayer la mise en œuvre de l’identité décentralisée comme étant « en cours » (40 %), contre 21 % dans les services financiers, tandis que le commerce de détail/eCommerce était le plus susceptible d’être au stade de la planification, avec 43 % déclarant qu’ils « prévoient de la mettre en place. »