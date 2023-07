Une nouvelle étude de Pure Storage souligne l’importance de la modernisation informatique pour la prise en charge de nouvelles initiatives technologiques

juillet 2023 par Pure Storage et Wakefield Research

Ce nouveau rapport, intitulé « IT Leader Insights : The State of IT Modernisation Priorities and Challenges Amid Economic Headwinds » (Perception des responsables informatiques : état des priorités et des difficultés de la modernisation des TI dans un contexte économique défavorable) montre la nécessité d’abandonner les infrastructures traditionnelles pour tirer pleinement parti des investissements dans les technologies émergentes.

Points clés de l’étude :

L’enquête, réalisée auprès de 100 responsables des achats informatiques dans des entreprises de la France entière comptant au moins 500 salariés, montre que :

● Plus de la moitié des responsables des achats informatiques privilégient les investissements dans les technologies d’automatisation/orchestration de l’infrastructure et dans celles répondant aux objectifs de développement durable : les responsables des achats informatiques indiquent que les principaux investissements prévus pour les cinq prochaines années portent sur les technologies d’automatisation et d’orchestration de l’infrastructure (53 %) et sur les technologies de développement durable (52 %). A contrario, moins de la moitié (42 %) prévoient d’investir dans une infrastructure d’IA ou d’apprentissage automatique.

● Plus de neuf responsables des achats informatiques sur dix reconnaissent avoir acheté des technologies non prises en charge par leur infrastructure : une majorité écrasante (91 %) de responsables des achats informatiques déclarent que, en raison de l’urgence de leur programme de transformation numérique, ils ont été conduits à acquérir des technologies incompatibles avec leur infrastructure et, pour 79 % d’entre eux, n’ont pas pu déployer les nouvelles technologies qui auraient permis de répondre aux attentes de leur direction.

● Les responsables des achats informatiques continuent de se sentir contraints d’investir sans délai dans de nouvelles technologies : près de 7 responsables des achats informatiques sur 10 (68 %) se sentent, toujours ou fréquemment, pressés de décider de l’achat de technologies en fonction des besoins du moment, sans étudier en profondeur les conséquences de ces décisions sur le long terme. 66 % s’attendent à ce que les décisions d’achat fassent l’objet d’une surveillance accrue sur les cinq prochaines années.

● Les responsables des achats informatiques, dans leur totalité, prévoient de moderniser leur infrastructure informatique pour obtenir des résultats significatifs : toutes les personnes interrogées (100 %) prévoient de moderniser leur infrastructure informatique d’ici cinq ans pour garantir une meilleure prise en charge des futurs investissements technologiques. Parmi elles, 70 % prévoient des mises à niveau importantes. Les principaux aspects sur lesquels l’infrastructure informatique a besoin d’être mise à jour pour garantir une meilleure prise en charge des nouvelles technologies sont le réseau et la sécurité (56 %), les installations de datacenters (52 %) et la consommation (dépenses en capital, dépenses d’exploitation, services à la demande).

Importance du secteur :

La transformation numérique avance à une vitesse fulgurante et, plus que jamais, une modernisation informatique s’impose. Confrontées à une conjoncture économique défavorable, les équipes informatiques restent centrées sur la mise en œuvre et la prise en charge de nouvelles initiatives numériques, mais elles doivent composer avec des budgets et des effectifs en baisse.

Dans un contexte d’inflation et de crainte de récession, ces équipes doivent parvenir à un équilibre délicat entre la prise en charge de services informatiques stratégiques pour leur organisation et la mise en place d’un socle qui garantira la réussite des initiatives futures. Des investissements mûrement réfléchis permettront aux entreprises d’assurer l’efficacité de leurs systèmes vitaux tout en s’adaptant plus facilement au rythme de la transformation numérique.

« Les décisions d’investissement dans de nouvelles technologies doivent être prises en concertation avec l’entreprise entière si l’on veut répondre à la fois aux besoins des équipes informatiques et aux impératifs métier. Sans cela, les investissements en question risquent de se solder par un échec. Assez logiquement, les priorités pour les cinq prochaines années portent surtout sur les technologies durables, qui s’inscrivent dans une tendance croissante à laquelle il est impératif de participer. Cette évolution est bonne pour la planète et correspond à ce que les clients attendent. » - Hugues Heuzé, Country Manager France, Pure Storage.