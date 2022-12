Dynatrace devient partenaire de Microland pour l’Observability-as-a-Service

décembre 2022 par Marc Jacob

Dynatrace annonce un nouveau partenariat avec Microland. La plateforme Dynatrace® de Software Intelligence deviendra ainsi un composant clé de la plateforme Intelligeni AutomatedOps de Microland, pour des opérations IT assistées et augmentées permettant de maintenir une Qualité de Service (QoS) fiable sur l’infrastructure de l’entreprise.

Intelligeni AutomatedOps est une plateforme d’Operations as Code (OaC) pilotée par IA qui combine observabilité approfondie, AIOps, hyper-automatisation et sécurité applicative, pour aider les entreprises à améliorer significativement la résilience, la fiabilité et l’efficacité de leur infrastructure digitale. La plateforme Dynatrace fournit une observabilité pilotée par IA, des réponses précises et une automatisation intelligente pour les environnements hybrides et multicloud. Cet accord stratégique s’appuiera sur des synergies mutuelles pour offrir une observabilité inégalée dans l’ensemble des environnements applicatifs et des infrastructures d’entreprise.

Cette annonce fait suite à l’obtention par Microland du statut de ‘Premier Partner’ dans le programme de partenariat de ServiceNow. Microland s’engage à fournir des fonctionnalités d’observabilité et d’hyper-automatisation pour la plateforme ServiceNow, dérivées des IP Microland existantes, notamment Intelligeni, Microbots et SmartInsights.