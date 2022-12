Stefano Zacchiroli, enseignant-chercheur au sein de Télécom Paris, se voit attribuer par Google l’Award for Inclusion Research

décembre 2022 par Marc Jacob

Alors que les logiciels libres sont partout, dans tous les dispositifs numériques que nous utilisons quotidiennement et qu’ils se développent à un rythme exponentiel dans le monde (le nombre de contributeurs s’élève à une 40aine de millions de personnes dans le monde et les contributions, ou « commits » en jargon, doublent tous les 2-3 ans) et même s’ils évoluent vers une plus grande diversité et notamment une féminisation des profils, ils restent produits par des hommes, blancs, souvent américains.

Stefano Zacchiroli, enseignant-chercheur au sein de Télécom Paris (1ère grande école d’ingénieurs sur le numérique), a réalisé plusieurs études en la matière en collaboration avec Davide Rossi (récompensé aussi avec ce prix) de l’Université de Bologne en Italie autour de cette problématique.

Leur étude à très grand échelle (160 millions des projets open source étudiés sur une période de 50 ans) publiée en juin dernier à la conférence ICSE 2022 (International Conference on Software Engineering) a révélé que ces 12 dernières années la proportion des femmes dans la production de logiciel libre a augmenté régulièrement dans le monde entier pour atteindre environ 10% de contributrices actives sur la planète. Elle est venue compléter une autre étude de même ampleur, publiée à la conférence associée MSR 2022 (Mining Software Repositories), portant sur la provenance géographique des contributions qui montre que la diversité géographique s’est accrue avec le temps, rééquilibrant les contributions sur les continent européen (et, en moindre partie, asiatique) après des décennies de domination américaine.

Si cette diversité géographique dans le logiciel libre est en train de progresser, celle de genre progresse dans des proportions bien moindres. La très grande majorité (86.5%) des contributeurs sont des hommes (10.4 M pour seulement 1.6 M de femmes). Le déséquilibre est encore plus manifeste s’agissant des contributions : 91.9% des commits (pour un total de 10.4 M commits) ont été masculines, pour 8.1% (1.6 M commits) féminines.

Le prix Google Award for Inclusion Research récompense la proposition d’étude « What Causes the Lack of Diversity in Open Source ? », qui vise à caractériser la diversité, ou plutôt le manque de diversité des écosystèmes et projets de logiciel libre, ainsi qu’à déterminer ses causes internes et externes à différentes échelles. Les résultats attendus alimenteront le débat public autour du manque de diversité dans le développement des nouvelles technologies et fourniront des éléments factuels utiles pour y remédier.