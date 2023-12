Devoteam rejoint le réseau de partenaires de Snowflake

décembre 2023 par Marc Jacob

Devoteam, reconnu pour sa capacité à développer des partenariats d’envergure avec des acteurs du cloud, a décidé de rejoindre le réseau de partenaires Snowflake avec l’ambition de devenir le premier acteur en EMEA. Cet engagement vise à contribuer à la forte croissance de Snowflake en doublant annuellement les effectifs pour créer une communauté d’experts en EMEA.

Devoteam et Snowflake mettent l’accent sur leur vision commune de l’innovation et de la transformation pour mobiliser les données du monde entier avec Snowflake Data Cloud, afin d’aider les clients communs et de leur apporter une valeur transformatrice.

Le réseau de partenaires Snowflake libère le potentiel du Data Cloud grâce à un large éventail d’outils et de partenaires. Les partenariats certifiés et les intégrations permettent aux clients d’exploiter la flexibilité, la performance et la facilité d’utilisation de Snowflake pour obtenir des données plus significatives.