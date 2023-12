OWN et RECOVEO unissent leurs forces dans un partenariat stratégique

décembre 2023 par Marc Jacob

OWN et RECOVEO annoncent leur partenariat stratégique. Cette collaboration réunit deux acteurs majeurs du secteur de la cybersécurité afin d’offrir un service complet à leurs clients, renforçant à la fois la protection des données et la réponse aux cyberattaques.

Dans un environnement où les ransomwares et les cybermenaces se multiplient, OWN se positionne en première ligne pour résoudre les incidents de sécurité. Toutefois, les conséquences de ces attaques vont au-delà des seules perturbations techniques, engendrant souvent la perte de données cruciales pour les entreprises. Avec plus de 20 ans d’expérience et plus de 100 000 récupérations de données réussies, Recoveo se positionne comme le partenaire privilégié.

Ce partenariat stratégique permet à OWN et Recoveo d’offrir un service complet, à leurs clients respectifs. En combinant l’expertise de l’équipe CERT1 de OWN pour la gestion des incidents de sécurité avec la capacité de Recoveo à récupérer les données perdues, les deux entreprises deviennent un partenaire de confiance pour toutes les organisations confrontées aux cybermenaces.

Ce partenariat stratégique représente une avancée significative dans la lutte contre les cybermenaces et renforce la position de OWN et Recoveo en tant que leaders de confiance dans le domaine de la cybersécurité et de la récupération des données.

1 Computer Emergency Response Team