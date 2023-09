Cette année encore, COMMVAULT se classe premier dans six des sept cas d’application du rapport 2023 du cabinet GARTNER® sur les capacités critiques des solutions de sauvegarde et de récupération professionnelles

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Commvault® annonce que Gartner, cabinet d’analystes mondialement reconnu pour son objectivité et ses analyses, a positionné l’entreprise en tête des classements dans six des sept cas d’utilisation du rapport 2023 Gartner® Critical Capabilities for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions (Capacités critiques pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration professionnelles).

Publié en complément du Magic Quadrant de Gartner, le rapport 2023 Critical Capabilities évalue les fournisseurs sur la base de 15 fonctionnalités et de sept cas d’usage.

Selon Gartner, Commvault a obtenu les meilleures notes pour les applications sur site (4,74/5), sur site et SaaS (4,58/5), hybride/multicloud (4,76/5), hybride/multicloud et SaaS (4,65/5), récupération après sinistre (4,48/5) et détection, protection et récupération des données après attaque de ransomwares (4,39/5). Commvault a également été classé deuxième pour le cas d’usage concernant les services de données (4,36/5) dans le rapport.

« Nous pensons que la publication du rapport sur les capacités critiques de cette année est révélatrice de l’industrie dans son ensemble ; les données continuent de nécessiter une protection plus forte dans un plus grand nombre d’environnements. Chez Commvault, les données demeurent notre domaine de prédilection et fournir une protection sécurisée des données pour le monde hybride est notre objectif ultime », a déclaré Param Kumarasamy, vice-président de la division « Gestion des produits » chez Commvault. « Nous sommes honorés d’être à nouveau récompensés dans le rapport de cette année sur les capacités critiques. Les capacités de défense active, nos fonctionnalités éprouvées de récupération des données et l’étendue de la couverture que nous offrons aux entreprises clientes constituent la bonne combinaison de capacités de détection, de sécurité et de récupération pour les aider à faire face aux menaces, tout en offrant le coût total de possession le plus bas possible. »

Commvault a également été récemment nommé Leader pour la 12e fois consécutive dans le 2023 Gartner Magic Quadrant™ pour ses solutions logicielles de sauvegarde et de restauration d’entreprise, une récompense fondée sur la « capacité d’exécution » et la « complétude de la vision » de l’entreprise.