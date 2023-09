Le groupe de sécurité Barkene harmonise les processus de gestion et de suivi d’interventions de ses 15 entités, grâce à l’ERP Low-code Axelor

septembre 2023 par Patrick LEBRETON

Depuis mai 2021, le groupe Barkene, spécialisé dans la sécurité privée, s’appuie sur l’ERP Low-code & Open Source Axelor pour structurer l’activité de ses 700 salariés. Le groupe a ainsi harmonisé le suivi des chantiers, le SAV et la maintenance de ses équipements, la gestion des comptes clients et des plannings. Barkene tire parti de la flexibilité et de l’autonomie offerte par le logiciel pour l’enrichir en continu de nouvelles fonctionnalités : le nombre de collaborateurs utilisateurs de la solution va ainsi doubler en 2023.

Fort d’une quinzaine d’entités spécialisées (sécurité incendie, sûreté, automatismes de fermeture, téléservices...), le groupe de sécurité Barkene harmonise ses processus métiers avec l’ERP Low-code Open Source Axelor. Grâce à cette plateforme, le groupe est totalement autonome et développe ses propres fonctionnalités depuis deux ans. Il s’est ainsi doté d’un module de gestion des interventions de ses techniciens chez les clients, assorti d’une application mobile pour saisir les détails de la prestation réalisée, avant validation et édition d’un rapport de maintenance.

700 salariés issus de 15 entités

L’ERP aide aussi au suivi du parc de matériel installé chez les clients pour enclencher les garanties et les maintenances. Cette fonctionnalité développée sur mesure alerte les techniciens en cas de nécessité d’intervention sur une pièce et les informe sur l’état de la garantie en cas de remplacement.

Toujours avec Axelor, le groupe a constitué son module affaires, pour le suivi des marges et de l’avancement des chantiers en temps réel, un sujet critique pour la mesure de la performance. Barkene peut également gérer toutes ses impressions, en personnalisant les formats et les styles pour chaque document : factures, devis, SAV, impressions réglementaires...avec l’outil tiers Carbon.

Le nombre d’utilisateurs témoigne de l’adoption de l’outil chez Barkene : il va doubler d’ici la fin de l’année. Quatre salariés sont mobilisés à temps plein pour faire évoluer la solution et assurer l’autonomie du groupe : un gestionnaire de projet, un responsable support, un consultant DSI et un référent métier.

Une implémentation réussie en huit mois

Ce projet d’ERP remonte à 2020, suite à l’arrivée de nouvelles entreprises au sein du groupe. À l’époque, Barkene cherche à harmoniser ses processus et à intégrer toutes ces entités. Elle se met donc en quête d’une solution unique, souple, conviviale et Open Source pour apporter de l’autonomie au groupe. Fin 2020, le choix final se porte sur Axelor, ERP Low-code et Open Source.

L’implémentation de la solution s’est déroulée en huit mois. Elle a commencé sous forme d’ateliers pour fonctionner en mode agile, durant deux à trois mois. Les chefs de projets et les responsables métiers de Barkene et les chefs de projets d’Axelor se retrouvaient autour d’un thème, d’un sujet, pour exprimer leurs besoins et envisager les solutions possibles, avant de passer à la phase de développement, avec les différents tests de l’ERP.

Le groupe ne compte pas s’arrêter là et pense déjà à développer de nouvelles fonctionnalités, comme la numérisation de documents. Une fois les factures scannées, les champs sont automatiquement remplis et permettent à l’outil d’aller récupérer d’autres données en se connectant à l’ERP. Les processus comptables peuvent ainsi être améliorés.