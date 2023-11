BMC enrichit sa solution BMC Helix Service Management de fonctions d’intelligence artificielle générative

novembre 2023 par Patrick LEBRETON

BMC annonce que sa solution BMC Helix Service Management intègre à présent des fonctions d’IA générative et de développement low code/no code, ainsi que des outils contextuels qui aident les utilisateurs à renforcer leur posture de sécurité et à améliorer leurs modes de travail.

La plateforme BMC Helix a été récemment mise à l’honneur dans les études publiées par le cabinet Forrester sous le titre The Forrester Wave™ : Enterprise Service Management, Q4 2023 report et The Forrester Wave™ : Process-Centric AI For IT Operations (AIOps), Q2 2023. Capitalisant sur cette reconnaissance, les capacités étendues de la solution BMC Helix Service Management s’enrichissent des fonctionnalités suivantes :

– Perspectives de résolution, recherche conversationnelle et engagement avec IA générative : BMC HelixGPT permet d’isoler les incidents et de déterminer les étapes nécessaires pour réduire les risques d’interruption de l’activité. Cette approche améliore la qualité et l’exactitude de l’expérience vécue par les utilisateurs de robots conversationnels (chatbots) tout en minimisant les coûts d’administration.

– Unification des workflows entre les équipes Sécurité et Exploitation : la solution BMC Helix Security Incident Handling renforce la capacité à neutraliser les menaces ou à y répondre. Cette solution s’intègre de manière bidirectionnelle aux principales solutions tierces de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) pour accélérer la réactivité après qu’une menace a été détectée.

– Gabarits sectoriels : la solution BMC Helix Digital Workplace Studio fournit gratuitement des gabarits prêts à l’emploi dont l’interface utilisateur de nouvelle génération est adaptée à l’expérience des utilisateurs des secteurs de l’automobile, du divertissement, de la mode, de la finance, de la santé, de la grande distribution et des télécommunications.

– Élargissement des fonctionnalités low code/no code : disponibles dans l’ensemble de la plateforme BMC Helix Enterprise Service Management, ces fonctionnalités permettent aux équipes d’assistance de développer rapidement de nouvelles applications afin de répondre aux exigences des utilisateurs ou de l’environnement courant des clients.

– Accompagnement au départ (offboarding) et services aux anciens employés : les nouvelles fonctionnalités de la solution BMC Helix for HR Service Management comprennent des workflows RH transversaux prêts à l’emploi qui accompagnent la transition des employés avec une transparence accrue. Ces fonctionnalités améliorent l’efficacité, garantissent la conformité et préservent la sécurité des actifs, des données et de la propriété intellectuelle, tout en positivant l’expérience des employés.

– Consoles de gestion des actifs et des tickets : ces consoles permettent aux utilisateurs de vivre une expérience configurable plus contextuelle, avec affichage sur un seul écran et communication simplifiée.

Les innovations annoncées par BMC en faveur de la gestion des services métier soulignent l’engagement de la Société à améliorer en permanence l’ensemble de sa gamme BMC Helix. Premier fournisseur à intégrer GPT dans un portefeuille d’outils de gestion des services et des opérations, BMC a récemment introduit des fonctions d’observabilité et AIOps dans sa solution BMC Helix Operations Management en s’appuyant sur sa solution BMC HelixGPT.