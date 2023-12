Axis Communications lance son radar 60 GHz en...

décembre 2023 par Marc Jacob

Axis Communications annonce le lancement du radar AXIS D2210-VE, dévoilé en avant-première lors de l’OPEN Paris en octobre. Cette nouveauté permet de détecter, de classer et de suivre avec précision les individus et les véhicules en utilisant une technologie radar sophistiquée.

Ce radar offre un champ de vision à 95° et donne la position précise d’un objet dans des conditions météorologiques et de luminosité diverses, même extrêmes. Il peut détecter les individus jusqu’à 60 m, les véhicules jusqu’à 90 m. La portée de détection peut atteindre 150 m en cas d’activation du profil de surveillance des routes. Avec AXIS Speed Monitor, téléchargeable gratuitement, les utilisateurs peuvent collecter efficacement des données exploitables concernant les routes surveillées.

Ce périphérique en réseau compact peut être utilisé de manière autonome pour une surveillance non visuelle. Doté également d’une fonctionnalité de coexistence intelligente, il permet d’associer jusqu’à huit radars AXIS D2210-VE à proximité. De plus, il est possible d’installer jusqu’à six radars AXIS D2110-VE et de personnaliser la zone de détection selon les besoins. Il est important de noter que les ondes émises par les périphériques radar AXIS sont sans danger, même lors d’une exposition prolongée.

Principales caractéristiques :

• Détecter, classer et suivre les objets avec précision

• Surveiller la vitesse des véhicules jusqu’à 200 km/h

• Connexion facile avec sortie PoE et Edge-to-Edge

• Conception compacte avec champ de vision à 95°

• Bande LED dynamique intégrée

AXIS D2210-VE peut être enveloppé d’un film coloré, non métallique et sans carbone pour s’intégrer parfaitement dans différents environnements ou, si nécessaire, pour se démarquer. Une bande LED dynamique intégrée peut être utilisée pour alerter ou informer. Elle peut être désactivée pour une surveillance plus discrète. La technologie Edge-to-Edge permet de connecter l’AXIS D2210-VE à des installations existantes sans licence supplémentaire. Par ailleurs, la sortie PoE peut alimenter un périphérique supplémentaire sans ajout de câbles.