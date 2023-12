74 % des dirigeants déclarent économiser une à plusieurs heures par jour grâce à l’IA selon une étude Zoom

décembre 2023 par Zoom

Zoom Video Communications Inc. dévoile les résultats de sa dernière étude mondiale réalisée auprès de plus de 10 000 dirigeants et employés sur leur utilisation de l’IA, sur les tâches auxquelles ils consacrent le plus de temps, et sur leur sentiment vis-à-vis de cette technologie.

Le rapport dévoile un paradoxe en matière de collaboration : la majorité des dirigeants (70 %) consacre une grande partie de leur temps de travail à des tâches administratives et chronophages, contre plus de la moitié (50 %) des employés. 67 % des dirigeants déclarent souvent travailler plus de huit heures par jour et indiquent avoir besoin de plus de temps pour se concentrer sur d’autres tâches. 89 % des employés souhaiteraient quant à eux disposer de plus de temps de concentration ininterrompue pour réaliser leur travail.

Les personnes interrogées qui utilisent actuellement des outils d’IA au travail affirment que cela représente un gain de temps considérable : 74 % des dirigeants et 46 % des employés déclarent économiser une à plusieurs heures par jour. Ceux qui n’utilisent pas l’IA au travail n’ont pas conscience de ce gain de temps potentiel : 55 % des employés et 50 % des dirigeants ont répondu ne pas savoir combien de temps l’IA pourrait leur faire gagner au cours d’une journée de travail normale.

Les dirigeants dont les équipes utilisent l’IA ont fait état de nombreux avantages. Les trois quart d’entre eux affirment que cela leur permet de mieux collaborer, de prendre de meilleures décisions et de mieux travailler lorsqu’ils ne sont pas sur le même lieu de travail.

Cependant, des différences subsistent entre les avantages perçus par les dirigeants et le sentiment général des employés à l’égard de l’IA : 82 % des dirigeants ont déclaré être enthousiastes, contre 57 % des employés. Cet écart de perception se traduit également au niveau de l’adoption : 73 % des dirigeants indiquent utiliser l’IA au moins plusieurs fois par semaine, contre seulement 32 % des employés. Et 23 % des employés déclarent ne jamais utiliser l’IA, que ce soit au travail ou à titre personnel.

Ce manque d’adoption de l’IA par les employés pourrait s’expliquer par leurs trois principales préoccupations liées à cette technologie. Pour 86 % d’entre eux, il s’agit de la perte d’emploi, la sécurité des données et la précision. Du côté des dirigeants, 80 % pensent que cela demande une formation trop poussée, 79 % que cela est trop impersonnel et 78 % que les employés risquent d’en devenir dépendants.

D’après l’étude de Zoom, la France est le pays qui compte le moins d’employés optimistes à l’égard de l’IA, avec seulement 42 % en faveur de cette technologie. La moyenne des pays d’Europe étudiés est enthousiaste (50 %), avec 48 % pour l’Irlande, 49 % pour le Royaume-Uni et 60 % pour l’Allemagne. La France se situe également en dessous des États-Unis (47 %) et de la région APAC qui fait état de 69 % d’employés enthousiastes, avec 77 % à Singapour, 71 % au Japon et 60 % en Australie.

La France présente également le moins d’employés favorables en Europe avec 51 %. Les employés irlandais y sont favorables à 57 %, 58 % pour les Britanniques et 62 % pour les Allemands. La région EMEA y est donc favorable à 57 %, tandis qu’aux États-Unis les employés sont plus mitigés avec 47 %. La région APAC arrive à nouveau en tête avec 73 % : 84 % à Singapour, 69 % en Australie et 64 % au Japon.

Les employés de la région APAC sont également plus susceptibles que les autres d’utiliser l’IA à l’avenir (43% contre 29% en Europe et 26% aux États-Unis).