Enquête Riverbed sur l’expérience numérique des employés (DEX)

décembre 2023 par Riverbed

L’enquête mondiale de Riverbed sur l’expérience numérique des employés (DEX) met également en évidence le rôle croissant des DSI de l’industrie dans la fidélisation des talents et les technologies numériques pour améliorer la productivité, l’agilité et offrir une expérience numérique transparente.

– 66% des décideurs commerciaux et informatiques de l’industrie interrogés pensent que ne pas répondre aux exigences des jeunes générations en matière d’expérience numérique perturberait l’activité de l’entreprise.

– 72 % des personnes interrogées dans l’industrie reconnaissent que les employés de la génération Millennials et de la Gen Z envisageraient de quitter l’entreprise s’ils ne bénéficiaient pas d’une expérience numérique transparente.

– 93% des personnes interrogées dans l’industrie reconnaissent que l’informatique est plus responsable de l’innovation commerciale aujourd’hui qu’il y a trois ans.

– 95 % des dirigeants de l’industrie reconnaissent l’importance de l’observabilité unifiée dans la capacité de leur entreprise à fournir une expérience numérique exceptionnelle et à rester compétitive ; 52 % la considèrent comme essentielle.

SAN FRANCISCO – le 14 décembre 2023 - Riverbed, leader de l’observabilité unifiée, a annoncé les résultats pour le secteur de l’industrie de l’enquête mondiale Global DEX Survey de Riverbed sur l’expérience numérique des employés (DEX) 2023. L’enquête a révélé qu’à mesure que les organisations reconnaissent l’importance d’offrir une DEX transparente pour attirer et fidéliser les employés natifs du numérique des Millennials et de la Génération Z, les entreprises industrielles donnent aux DSI davantage de ressources et une plus grande présence au sein de la direction générale. Confrontés à une pénurie mondiale de compétences pour faire fonctionner les machines, maintenir les normes de qualité et gérer les processus de production, les DSI du secteur cherchent à améliorer la DEX pour assurer leur compétitivité.

Comme le révèle l’étude, 66 % des décideurs commerciaux et informatiques de l’Industrie interrogés affirment qu’il serait dommageable de ne pas répondre aux exigences des jeunes générations en matière d’expérience numérique. En outre, 72 % des répondants pensent que les employés de la génération des Millennials et de la Gen Z envisageraient de quitter une entreprise dont l’expérience numérique est insuffisante. Il est essentiel d’attirer et de retenir les talents clés alors que les indutriels s’appuient sur des technologies cruciales telles que l’essor des usines intelligentes, l’intelligence artificielle (IA) et les processus virtuels, qui seront des différentiateurs concurrentiels clés pour minimiser les défis de la chaîne d’approvisionnement et résister aux vents contraires de l’économie.

L’étude a été menée auprès de 1 800 décideurs informatiques (ITDM) et commerciaux (BDM) dans 10 pays et 7 secteurs d’activité, dont près de 350 dirigeants du secteur de l’Industrie. L’enquête a exploré les attentes générationnelles, le travail hybride, l’évolution du rôle de l’informatique, ainsi que les défis et les stratégies à mettre en œuvre pour offrir une DEX exceptionnelle.

Les collaborateurs Millennials et de la génération Z ont des attentes élevées en matière de numérique

Aujourd’hui, les Millennials et la Génération Z représentent 50 % de la main-d’œuvre, mais ce chiffre devrait atteindre 70 % d’ici 2030. Alors que les Millennials et les collaborateurs de la génération Z occupent des rôles plus importants au sein des entreprises, 92 % des dirigeants interrogés dans le secteur de lIindustrie déclarent ressentir une pression accrue sur les ressources informatiques en raison des attentes plus élevées des jeunes générations en matière d’expérience numérique pour les employés et les clients. 93 % des décideurs interrogés pensent qu’ils devront fournir des expériences numériques plus avancées pour répondre aux besoins des Millennials et de la Génération Z qui cherchent à utiliser les technologies les plus sophistiquées.

Presque tous les décideurs informatiques et commerciaux interrogés (93 %) dans le secteur de l’Industrie déclarent que l’investissement dans le DEX est l’une de leurs principales priorités pour les cinq prochaines années. L’observabilité unifiée est à la base de la capacité à fournir un DEX transparent, puisque 95 % des dirigeants du secteur reconnaissent que l’observabilité unifiée est importante (52 % disent qu’elle est d’une importance capitale) pour rester compétitif et fournir un DEX exceptionnel.

« Avec la mondialisation, le secteur de l’Industrie a considérablement changé, car la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux des produits manufacturés s’est intensifiée », explique Jim Gargan, CMO, chez Riverbed. « Aujourd’hui, ce secteur implique des niveaux plus élevés de technologie, d’innovation et de modèles et processus commerciaux avancés, ce qui exige que l’informatique offre une expérience numérique transparente à l’ensemble de la main-d’œuvre, y compris aux natifs du numérique. Notre enquête a révélé que si presque tous les industriels sont confrontés à au moins un obstacle majeur pour offrir une expérience numérique, ces organisations investissent dans la technologie, notamment dans l’observabilité et l’IA, pour relever ces défis. Grâce à la suite Alluvio Unified Observability, nos clients du secteur manufacturier obtiennent des informations exploitables et tirent parti de l’automatisation pour offrir une meilleure expérience numérique qui se traduit par une efficacité, une qualité et une production accrues. »

En cette période post-pandémique, l’enquête a également révélé que 93 % des personnes interrogées dans le secteur industriel reconnaissent que les technologies de l’information sont davantage responsables de l’innovation commerciale aujourd’hui qu’elles ne l’étaient il y a trois ans. Pendant la pandémie, la dépendance des industriels à l’égard de la technologie pour assurer la visibilité de leurs chaînes d’approvisionnement a été un facteur crucial dans la capacité de leur entreprise à résister aux perturbations. L’importance de fournir des solutions qui stimulent l’activité s’accompagne d’une plus grande reconnaissance de l’informatique, 80 % des ITDM et BDM du secteur reconnaissant l’importance croissante de l’informatique au sein de la direction générale.

Pour offrir des expériences numériques transparentes, il est essentiel de permettre aux employés de l’industrie dispersés dans le monde entier de travailler de n’importe où et à n’importe quel moment. Les décideurs informatiques et commerciaux du secteur indiquent que 44 % de leurs employés travaillent selon un modèle hybride, et 97 % des personnes interrogées pensent que l’offre de travail hybride améliore leur capacité à recruter des talents et à rester compétitifs à l’avenir. Pour s’assurer que la technologie réponde aux besoins de l’entreprise, 89 % des entreprises industrielles interrogées déclarent qu’elles prévoient d’investir dans la technologie au cours des 12 à 18 prochains mois pour soutenir le travail hybride.

Obstacles à la réponse aux attentes numériques

96 % des responsables informatiques de ce secteur ont identifié au moins un obstacle majeur à la mise en œuvre d’un DEX transparent. Les répondants ont identifié le manque de talents/compétences informatiques (41%), les contraintes budgétaires (36%), le manque de services SaaS ou cloud appropriés (33%), le manque d’outils d’observabilité suffisants (30%) et la trop grande quantité de données (28%) comme étant les principaux obstacles qui entravent leur capacité à offrir une expérience numérique aux employés.

En outre, les responsables informatiques de l’Industrie ont du mal à trouver des talents (35 %). Ils affirment également que le personnel actuel n’a pas les compétences requises pour son travail (45%) et pour répondre aux exigences futures. Conscients de la nécessité d’améliorer les compétences des membres de l’équipe, 87 % des répondants déclarent avoir prévu un budget pour former et recycler le personnel informatique. L’amélioration des compétences permettra de remédier aux lenteurs des systèmes et des applications, ainsi qu’aux technologies obsolètes qui ont un impact direct sur la croissance et les performances de l’entreprise (89 % des personnes interrogées).

Pour surveiller de manière proactive les performances imprévisibles du réseau et des applications, 94 % des entreprises industrielles interrogées déclarent qu’il faut investir davantage dans des solutions d’observabilité unifiée qui fournissent des informations exploitables pour améliorer l’expérience numérique des employés et des clients. Les dirigeants du secteur ont également déclaré que ces technologies émergentes et établies deviendront essentielles pour l’entreprise au cours des 18 prochains mois :

• Cloud (49%)

• IA (48%)

• Automatisation (41%)

• Solutions de gestion de l’expérience numérique (DEM) (37%)

• Technologie d’accélération des applications et du réseau (34%)

La dépendance accrue à l’égard de l’adoption de technologies de pointe a mis l’accent sur le DEX, 51 % des dirigeants du secteur de l’industrie déclarant qu’une expérience numérique transparente est le facteur le plus important pour maintenir l’engagement de leur main-d’œuvre dispersée. Ce facteur surpasse les avantages traditionnels au bureau tels que les happy hours (25 %), le café gratuit dans la salle de repos (13 %) ou les goodies ou cadeaux de l’entreprise (11 %).

L’enquête Riverbed Global Digital Employee Experience Survey 2023 a interrogé 1 800 décideurs informatiques et commerciaux mondiaux représentant des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 250 millions de dollars dans 10 pays. Leurs secteurs incluent la Banque, l’assurance et les services financiers, le pétrole et le gaz, le secteur public, la santé/pharmacie, l’industrie, la vente au détail et les services professionnels. L’enquête a été menée par Sapio Research en mai 2023.