58% des employés français avouent utiliser l’IA générative en dehors d’un cadre défini par leur entreprise, selon une étude de Salesforce

novembre 2023 par Salesforce

Salesforce vient de dévoiler les résultats d’une nouvelle étude sur les opportunités et les risques de l’IA générative au travail (Generative AI Snapshot Research). Salesforce a chargé YouGov d’interroger plus de 14 000 salariés dans plus de 14 pays, dont la France. Les résultats révèlent que de nombreux utilisateurs de l’IA générative n’ont reçu ni formation, ni conseils, ni approbation de leur employeur. Alors que les collaborateurs prennent conscience des bénéfices de l’IA générative pour leur carrière, les entreprises doivent réagir rapidement et mettre en place des directives claires pour s’assurer d’une utilisation responsable, éthique et efficace de l’IA.

L’IA générative pénètre les entreprises françaises sans cadre clair

Même si seulement 18% des employés français utilisent l’IA générative au travail, plus de la moitié le font en dehors d’un cadre défini par leur employeur. Au-delà des problématiques de confiance et de sécurité, ce chiffre révèle que les entreprises n’ont pas encore conscience que l’IA générative est en train de bouleverser l’organisation du travail.

58% des employés français déclarent avoir déjà utilisé des outils n’ayant pas été formellement approuvés par leur employeur. Pire, la moitié (49%) d’entre eux ont eu recours à des outils que leur entreprise a explicitement interdits (trois fois plus que les salariés britanniques).

Au delà de l’indiscipline des employés français, ils ne sont pas conscients qu’une utilisation éthique et de confiance de l’IA générative passe nécessairement par l’adoption de programmes approuvés par l’entreprise.

Pour Kheira Boulhila, Vice-Présidente Senior, Technologies & Avant-Ventes chez Salesforce, “L’IA générative va continuer à s’imposer en entreprise avec ou sans cadre défini par les entreprises. Elles ont tout intérêt à anticiper ce phénomène, sachant que 30% des travailleurs français seraient plus attirés par une entreprise se montrant proactive pour l’utilisation de l’IA générative”.

Les utilisateurs se lancent également dans d’autres activités discutables quant à l’usage de l’IA générative, en faisant passer le travail de l’IA pour leur propre réalisation, ou en exagérant leur capacité à utiliser la technologie :

• 71% des salariés français ont déjà présenté des travaux effectués par l’IA générative comme les leurs.

• 27% envisageraient d’exagérer leurs compétences d’IA générative pour obtenir une opportunité d’emploi.

Le succès de l’IA générative dépend de la capacité des entreprises à former leurs équipes à une utilisation responsable

Qu’ils utilisent ou non l’IA générative en entreprise, les collaborateurs sont conscients de l’impact prometteur de cette technologie sur leur carrière :

• 37% estiment que cela augmenterait leur degré de satisfaction au travail

• 32% des sondés français pensent que sa maîtrise rendrait leurs profils plus attractifs sur le marché du travail

• 32% considèrent qu’ils seraient mieux payés que ceux qui ne maîtrisent pas cette technologie

• 30% estiment que cela pourrait engendrer une promotion ou une progression pour leur carrière

Les utilisateurs français se disent également plus productifs (68%) et plus impliqués (63%) depuis qu’ils utilisent cette technologie. Cependant, 43% des professionnels français craignent que le marché de l’emploi ne devienne plus compétitif avec l’introduction de l’IA générative.

Les entreprises doivent investir dans des outils d’IA générative sûrs, éthiques et fiables pour garder une longueur d’avance, investir dans des technologies dignes de confiance, et ainsi favoriser l’évolution professionnelle de leurs salariés. Pour cela, elles doivent proposer des formations à leurs employés sur une utilisation sûre et éthique de ces technologies.

73 % des employés français déplorent l’existence de freins à l’utilisation de l’IA générative dans leur entreprise.

Aussi, nombre d’entre eux déclarent ne jamais avoir reçu de formation sur la façon d’utiliser cette technologie de manière éthique ou sûre. En France, 79 % des employés n’en ont jamais reçu sur l’IA générative de manière globale.

Selon Kheira Boulhila, "Pour que l’IA concrétise pleinement son potentiel, nous devons impérativement investir autant dans les employés utilisant ces outils que dans la technologie elle-même. Avec une politique et des recommandations claires, les employés seront en mesure de comprendre et de gérer les risques liés à l’IA, tout en exploitant ses innovations pour dynamiser leur carrière."