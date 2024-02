4 erreurs à éviter dans la mise en œuvre d’une stratégie de sauvegarde dans le cloud

février 2024 par Wasabi

Dans le domaine des services cloud, les sauvegardes constituent une ligne de défense essentielle contre la perte de données. Cependant, de nombreuses entreprises sabotent, sans le savoir, ce filet de sécurité en se laissant piéger par des erreurs courantes dans leurs stratégies de sauvegarde. En identifiant et en comprenant ces pièges, les entreprises peuvent renforcer leurs procédures et protéger leurs données essentielles.

Voici quatre erreurs que font couramment les organisations et qui risquent de mettre à mal leurs efforts en cas de problème liés aux données.

Supposer que tous les fournisseurs de services en nuage sont égaux

Le marché de la sauvegarde cloud compte de nombreux fournisseurs qui proposent des services en apparence similaires. Toutefois, en approfondissant la question, on constate des disparités, notamment en ce qui concerne les protocoles de sécurité, les pratiques de traitement des données et les options de récupération. Il est donc primordial de faire un choix éclairé et adapté à ses besoins spécifiques. En comprenant les nuances dans les offres des différents fournisseurs et en les alignant sur les besoins de l’entreprise, les entreprises peuvent être certaines que leurs sauvegardes soient transparentes, efficaces et sécurisées.

Négliger les besoins en matière de chiffrement

L’informatique dématérialisée est à la fois simple à utiliser et offre une évolutivité sans égal. Cependant, une grande puissance s’accompagne d’une grande responsabilité, en particulier en termes de sécurité. On n’insistera jamais assez sur les risques liés à l’absence de chiffrement des sauvegardes. Lorsque les données sont sauvegardées sans cryptage, elles deviennent vulnérables aux violations et aux accès non autorisés. Il est donc vital pour les entreprises de reconnaître les éléments essentiels du cryptage et de garantir la sécurité des données à chaque étape du processus de sauvegarde dans le cloud.

Négliger l’authentification multifactorielle

Dans un monde de plus en plus numérisé, une couche de sécurité unique ne suffit plus. L’authentification multifactorielle (MFA) renforce le mécanisme de défense, en ajoutant plusieurs étapes de vérification avant que l’accès ne soit accordé. Négliger cette étape dans le cadre d’une sauvegarde cloud revient à rendre les données vulnérables aux violations. Les quelques secondes supplémentaires consacrées à l’authentification peuvent ainsi faire toute la différence en garantissant qu’un accès sera toujours refusé, même en cas de compromission des données de connexion.

Surestimation de la capacité de stockage

La surestimation de la capacité de stockage des sauvegardes en ligne est une erreur courante à laquelle sont confrontées de nombreuses entreprises. Il est tentant de croire que l’expansion du cloud est sans bornes, mais la réalité est que l’espace de stockage est limité et a un coût. Sa surestimation peut conduire à deux écueils majeurs que sont la perte de données par manque d’espace, et des coûts inattendus pour y remédier dans l’urgence. L’évaluation régulière de l’utilisation du stockage et la prévision de la croissance peuvent aider les entreprises à éviter ces problèmes et à s’assurer qu’elles ne paient pas pour de l’espace inutilisé ou qu’elles n’en manquent pas à des moments critiques.

Dans le paysage complexe des sauvegardes cloud, la vigilance et la connaissance sont primordiales. En comprenant et en corrigeant les erreurs courantes, les entreprises peuvent optimiser leurs stratégies de sauvegarde, garantissant non seulement la préservation des données essentielles, mais aussi l’intégrité et la réputation de leur organisation. Alors que les données sont des éléments majeurs de l’économie d’aujourd’hui, une approche méticuleuse et informée des sauvegardes est la pierre angulaire d’opérations commerciales robustes.