14 au 16 mai Monaco : Ready For IT répond aux enjeux des entreprises françaises

avril 2024 par Marc Jacob

2024 démarre encore avec un niveau de la menace informatique en constante augmentation pour les entreprises françaises de taille moyenne, challengées entre autres par les multiples directives réglementaires telles que NIS2 et des enjeux économiques et financiers qui ne cessent de croître.

Seul événement IT qui leur soit dédié, Ready For IT s’attache à couvrir l’ensemble des défis numériques, dans toutes leurs particularités, avec l’objectif de permettre aux décideurs (DSI, RSSI, CTO, Directeur Innovation, …) de rencontrer les meilleurs fournisseurs de solutions qui leur permettront de mener leurs projets de transition et de sécurité numériques.

Un événement pour et par les décideurs IT

Dans son dernier Panorama de la cybermenace, l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, fait état d’un nombre recrudescent d’attaques à but lucratif, avec une répartition des victimes d’attaques par rançongiciel qui compte plus de 50% d’organisations faisant partie d’ETI, PME ou collectivité.

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) françaises sont ainsi confrontées à plusieurs enjeux de transformation numérique, qui sont souvent similaires à ceux rencontrés par d’autres entreprises à l’échelle mondiale, mais qui connaissent comme particularité la concentration des projets et une moindre latitude de budget.

Les solutions sur étagère ne leur sont pas adaptées la plupart du temps, tant les particularismes de chacun varient d’une organisation à une autre.

“ Les ETI françaises doivent maintenir leur compétitivité à l’échelle des marchés internationaux, où la numérisation est devenue un facteur clé de succès. Grâce à leur transformation numérique, elles peuvent optimiser leurs processus internes, réduire les coûts, accélérer les délais de production et améliorer leur qualité de service. L’adoption de technologies émergentes, telles que l’intelligence artificielle de type GenAI par exemple, leur permet de rester à la pointe en termes d’efficacité opérationnelle, d’innovation et de réactivité aux besoins changeants des clients. Mais elles sont ainsi aussi de plus en plus exposées aux cybermenaces. Elles doivent donc renforcer leur posture de cybersécurité en mettant en place des mesures de protection appropriées pour sécuriser leurs données, leurs systèmes et leurs infrastructures contre les cyberattaques. ” souligne Maria Iacono, Directrice de Ready For IT.

Ainsi, le comité éditorial, composé de DSI, RSSI et DPO, a permis aux organisateurs de constituer un programme de conférences qui réponde parfaitement à leurs besoins terrains. Sur fond de débats et de confrontation des points de vue, les principaux défis des décideurs IT des ETI françaises seront ainsi abordés :

● Les défis que représentent l’intégration de l’IA dans les processus métiers, et ses limites feront l’objet de la conférence d’ouverture et d’une table-ronde dédiée.

● Le rôle pluri-disciplinaire du DSI en ETI avec la table-ronde > DSI 2024 : il est le beurre, l’argent du beurre, et la crémière. Il sait tout faire !

● Le point sur l’impact législatif colossal de la réglementation NIS2

● Les enjeux éthiques et responsables du numérique qui sont devenus une priorité ces dernières années.

● Les challenges de sécurisation au sein de l’industrie 4.0

● Les particularismes de la cybersécurité au sein des ETI avec la table-ronde > Ce n’est pas aux ETI de s’adapter à la cybersécurité, mais à la cybersécurité de s’adapter aux ETI

● La lutte contre les vulnérabilités nées de la modernisation et numérisation de la Supply Chain

La 5ème édition de Ready For IT rassemblera donc 750 participants et permettra aux 400 décideurs IT d’ETI invités de rencontrer les meilleurs fournisseurs de solutions (80 partenaires sélectionnés), d’échanger entre pairs (2000 rendez-vous one-to-one et de nombreux temps de rencontres formelles et informelles) et de découvrir des innovations technologiques concrètes.

Rendez-vous du 14 au 16 mai prochain à Monaco !