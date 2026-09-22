Rubrik intègre le Model Context Protocol pour étendre l’accès à la cyber-résilience agentique

Rubrik (NYSE : RBRK), le spécialiste des opérations de sécurité et d’IA, annonce le lancement de Rubrik MCP (Model Context Protocol), qui fournit aux agents IA des entreprises un accès sécurisé et programmable aux informations de Rubrik sur les données, les identités et les applications. La prise en charge de MCP étend les capacités de Rubrik AI, désormais utilisé par un tiers des clients de Rubrik dans le monde, et associe les modèles d’IA de pointe d’Anthropic à l’expertise de Rubrik et à ses garde-fous de sécurité afin de proposer un agent de raisonnement en plusieurs étapes conçu pour la réponse aux incidents critiques. « Nous constatons une adoption rapide de l’IA et l’ajout de Rubrik MCP transforme les opérations de sécurité en permettant aux agents IA de nos clients de se connecter directement aux données de télémétrie et au cadre de gouvernance de Rubrik », déclare Arvind Nithrakashyap, Co-Founder and Chief Technology Officer chez Rubrik. « Les cybermenaces évoluent de plus en plus rapidement et nous aidons nos clients à utiliser l’IA pour conserver une visibilité et un contrôle complets sur des environnements d’entreprise complexes. »

« Rubrik AI m’a vraiment simplifié la vie. Avant, je passais mes matinées à parcourir des pages de journaux d’échec pour comprendre ce qui s’était passé pendant la nuit. Désormais, il me suffit d’ouvrir Rubrik pour obtenir immédiatement un résumé clair qui m’explique précisément pourquoi une sauvegarde a échoué et comment résoudre le problème », déclare Mpho Mongalo, Senior Backup Specialist chez Datacentrix.

Des informations exploitables à la cyber-résilience agentique

Rubrik MCP rend directement accessible le schéma de l’API Rubrik Security Cloud, donnant aux agents connectés un accès immédiat aux fonctionnalités disponibles. Les équipes peuvent enregistrer leurs workflows de restauration ou de conformité en plusieurs étapes afin de les réutiliser comme outils déterministes depuis différents clients IA. Rubrik préserve ses contrôles de sécurité existants, notamment les contrôles d’accès basés sur les rôles, les autorisations configurables et des garde-fous alignés sur l’OWASP MCP Top 10.

En permettant une interaction directe avec les informations de Rubrik Security Cloud et les capacités de gouvernance de Rubrik Agent Cloud, Rubrik AI aide les organisations à gagner en rapidité dans leurs opérations tout en encadrant leurs déploiements d’IA agentique. tout en encadrant leurs déploiements d’IA agentique. Rubrik AI agit comme un moteur d’exécution autonome capable d’intervenir sur les données, les identités et les applications afin de répondre à des enjeux métier critiques.

Rubrik MCP prolonge l’annonce récente de l’entreprise concernant la disponibilité de Rubrik sous la forme d’un agent IA.

https://www.rubrik.com/company/newsroom/press-releases/26/rubrik-now-available-as-ai-agent

Rubrik MCP est actuellement disponible en préversion privée pour les clients Rubrik existants, avec une disponibilité générale prévue en octobre 2026.

À propos de Rubrik

Rubrik (NYSE : RBRK) est une entreprise spécialisée dans les opérations de sécurité et d’IA, proposant une plateforme unique conçue à l’intersection des données, des identités et de l’IA. La plateforme permet aux entreprises du monde entier de bénéficier d’une cyber-résilience agentique et d’opérations d’IA de confiance. Elle est conçue pour permettre de se rétablir avant qu’une interruption ne survienne et de garder une longueur d’avance, afin que la sécurité ne soit jamais un frein aux ambitions. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.rubrik.com et suivre Rubrik sur LinkedIn et X.