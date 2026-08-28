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Lettre ouverte d’OpenAI sur la cyberdéfense : Cato Networks rejoint l’appel à une mobilisation mondiale

À la suite de la publication d’une lettre ouverte
https://openai.com/collective-cyberdefense/ initiée par OpenAI appelant à une mobilisation mondiale face à l’évolution de la menace cyber à l’ère de l’IA, le commentaire de Shlomo Kramer, Cofondateur et CEO de Cato Networks, société signataire de cette initiative.

Shlomo Kramer
Cofondateur et CEO, Cato Networks

« Cato Networks a signé cette lettre car, face à l’essor de l’IA, la cyberdéfense ne peut pas rester spectatrice.
L’IA transforme l’offensive cyber. La cyberdéfense doit évoluer tout aussi rapidement.
C’est pourquoi Cato Networks a signé cette lettre ouverte appelant à une mobilisation mondiale en faveur de la cyberdéfense. Le principe est simple : à mesure que l’IA rend les capacités cyber plus puissantes et plus accessibles, maintenir le statu quo en matière de sécurité ne suffit plus.
Mais l’IA peut également offrir aux défenseurs de nouveaux moyens d’identifier les faiblesses, de les corriger plus rapidement et de renforcer les systèmes dont dépendent nos entreprises et nos communautés. Cette opportunité nécessite une action collective entre les entreprises de cybersécurité, les partenaires technologiques, les gouvernements, les entreprises spécialisées dans l’IA et les organisations qu’ils protègent.
Mettre l’IA dotée de capacités cyber entre les mains des défenseurs. Corriger les faiblesses les plus importantes. Vérifier les correctifs. Partager ce qui fonctionne. »

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