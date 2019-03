McAfee dévoile MVISION Cloud for Microsoft Teams

March 2019 by Emmanuelle Lamandé

McAfee MVISION Cloud for Microsoft Teams est une extension de la solution de sécurité complète déjà disponible que McAfee MVISION Cloud propose pour Microsoft Office 365.

McAfee MVISION Cloud for Microsoft Teams offre un ensemble complet de fonctionnalités de sécurité, de gouvernance et de conformité, notamment :

• Une plate-forme de sécurité unifiée unique et native dans le cloud qui exploite la technologie CASB de McAfee (DLP, protection contre les menaces, contrôle de la collaboration, surveillance des activités, contrôle d’accès). Elle offre une solution native dans le cloud sans friction, pour que les entreprises puissent protéger leurs données et se défendre contre les menaces.

• Une sécurité moderne des données. L’informatique peut étendre les politiques DLP existantes aux messages et aux fichiers de tous les canaux de connexion Teams, en appliquant des politiques basées sur des mots-clés, des empreintes digitales, des identificateurs de données, des expressions régulières et la mise en évidence des correspondances pour les contenus et métadonnées.

• Le contrôle de la collaboration. Les messages ou les fichiers postés dans les canaux peuvent être limités à des utilisateurs spécifiques, y compris le blocage du partage des données à tout emplacement externe.

• La remédiation complète permet d’auditer les données téléchargées vers Microsoft Teams et de remédier aux violations des règles. Cela passe par la formation des utilisateurs, la notification des administrateurs, la mise en quarantaine, le tombstoning, la restauration et la suppression des actions des utilisateurs. Les collaborateurs utilisant Teams peuvent corriger leurs actions de manière autonome, en supprimant les incidents de la file d’attente informatique.

• La prévention des menaces permet aux entreprises de détecter et de prévenir les comportements anormaux tels que les menaces internes et les comptes compromis. McAfee capture un enregistrement complet de toutes les activités des utilisateurs dans Teams et tire parti de l’apprentissage machine pour analyser l’activité sur plusieurs heuristiques afin de détecter avec précision les menaces.

• Les enquêtes forensiques. Avec un historique détaillé et généré automatiquement de toutes les activités des utilisateurs, McAfee MVISION Cloud for Microsoft Teams offre des capacités riches pour les enquêtes forensiques.

• La sécurité nomade, pour les politiques nomades permet de sécuriser plusieurs modes d’accès, y compris les navigateurs et les applications natives, et applique des contrôles basés sur des facteurs contextuels (l’utilisateur, le périphérique, les données et la localisation). Les appareils personnels qui n’ont pas un contrôle adéquat sur les données peuvent être bloqués.