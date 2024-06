Zscaler, Inc. renouvelle sa collaboration avec Google

juin 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. renouvelle sa collaboration avec Google afin d’aider les entreprises à simplifier et à développer leur approche Zero Trust. Grâce à l’intégration de Chrome Enterprise Premium, des centaines de millions d’utilisateurs pourront désormais bénéficier d’une protection avancée contre les menaces et la perte de données, sans avoir à utiliser les anciens VPN ou à recourir à d’autres navigateurs. Par ailleurs, en intégrant Zscaler à Google Workspace, il est dorénavant possible d’empêcher l’exfiltration de données sensibles d’entreprise depuis des applications telles que Gmail et Drive. Enfin, grâce au partage de la riche télémétrie de sécurité Zscaler avec Google Security Operations, les entreprises voient leurs opérations de sécurité directement renforcées depuis le cloud. Cette collaboration avec Google vient donc consolider la plateforme Zero Trust Exchange de Zscaler.

Les méthodes de sécurité classiques, telles que les VPN, créent une surface d’attaque considérable. Elles offrent aux adversaires une opportunité idéale de se déplacer latéralement sur les réseaux et d’exfiltrer des données critiques. Dans le récent ThreatLabz 2024 VPN Risk Report, les chercheurs Zscaler ont constaté que 56% des entreprises ont subi une ou plusieurs cyberattaques liées aux VPN au cours de l’année écoulée. De plus, 91% des personnes interrogées ont exprimé des inquiétudes concernant le potentiel des VPN à compromettre leur environnement de sécurité informatique. Grâce au partenariat entre Google et Zscaler, les entreprises peuvent dorénavant accéder à leurs applications privées en toute sécurité sans avoir besoin de recourir à des VPN d’accès à distance.

Les salariés et les tiers utilisant leurs appareils personnels (BYOD) pour accéder aux applications de l’entreprise augmentent les risques de cybermenaces et de fuites de données. Pour y remédier, les entreprises se tournent souvent vers des solutions de sécurité pour terminaux et des logiciels d’infrastructure de bureau virtuel (VDI). Mais ces options s’avèrent souvent coûteuses, complexes et sont susceptibles de dégrader l’expérience utilisateur. Récemment, certaines entreprises ont suggéré l’utilisation de navigateurs web spécifiques comme alternative efficace. Toutefois, l’installation et la gestion de ces navigateurs supplémentaires rajoutent une couche de complexité et de frustration tant pour les utilisateurs que pour les entreprises. Ainsi la solution intégrée réunissant Zscaler et Google réduit la dépendance aux VDI, sans besoin d’adopter un nouveau navigateur.

Les atouts de Google Chrome Enterprise associés à ceux de Zscaler Private Access (ZPA)

Zscaler intégrera les données de Chrome Enterprise, dont la localisation de l’appareil, l’identité de l’utilisateur et les caractéristiques de l’appareil. Outre le fait de pouvoir restreindre l’accès à leurs systèmes aux seuls navigateurs Chrome Enterprise, les entreprises bénéficieront d’une meilleure posture de sécurité, d’une détection des menaces optimisée et d’une prise de décision sur la gestion des contrôles d’accès bien documentée. Cette nouvelle solution offrira ainsi aux collaborateurs, partenaires et sous-traitants une flexibilité optimale pour accéder aux applications privées, qu’elles soient sur site ou dans le cloud, tout en assurant une sécurité et des performances exceptionnelles.

L’intégration de Zscaler aux applications de productivité et de collaboration Workspace permet aux entreprises un contrôle plus strict de leurs e-mails et documents sensibles. Les fonctionnalités de DLP empêchent par exemple l’exfiltration de données sensibles de Gmail, Google Drive, Sheets, Slides et Docs. Les restrictions imposées aux locataires et les contrôles granulaires des environnements permettent de séparer les données professionnelles des données personnelles et offrent différents niveaux d’accès pour les utilisateurs à leur messagerie personnelle et professionnelle. Grâce à l’intégration avec l’API Google Drive Labels, les entreprises peuvent par ailleurs appliquer des étiquettes aux fichiers afin de classer, auditer et protéger leurs données.

L’intégration de Zscaler à Google Security Operations permet aux entreprises de détecter, investiguer, traquer et répondre plus efficacement aux menaces. Grâce à cette collaboration, les données exploitables sont intégrées directement aux Google Security Operations, ce qui réduit le besoin de passer d’une console de produit à une autre lors des investigations.