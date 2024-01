Zscaler dévoile Zero Trust SASE

janvier 2024 par Marc Jacob

Zscaler, Inc. présente Zscaler Zero Trust SASE, une solution SASE tout-en-un. Elle repose sur l’offre Zscaler Zero Trust AI. En outre, elle propose une sécurité Zero Trust qu’elle applique aux utilisateurs, aux dispositifs et aux charges de travail. Par ailleurs, Zscaler annonce la disponibilité de sa solution Zero Trust SD-WAN et de « son ensemble d’appliances prêtes à l’emploi », visant à moderniser la connectivité sécurisée des succursales, des usines et des centres de données sans recourir à des pare-feux et des VPN.

Les nouvelles solutions de Zscaler reposent sur une architecture Zero Trust, où l’accès des utilisateurs et des dispositifs est déterminé par l’entreprise. Contrairement aux architectures de réseau et de pare-feu traditionnelles qui génèrent de la complexité et des risques, la solution Zero Trust SD-WAN assure une connectivité sécurisée en entrée et en sortie, réduisant ainsi les risques pour l’entreprise et simplifiant la complexité du réseau.

Cette solution, qui connecte utilisateurs, sites et applications par le biais de la plateforme Zero Trust Exchange™, permet d’étendre le Zero Trust au-delà des utilisateurs pour protéger le trafic des dispositifs et des serveurs dans les succursales, les entrepôts et les usines. Zscaler utilise également son moteur d’IA évolutif pour analyser en permanence les risques liés aux utilisateurs, aux dispositifs, aux destinations et aux contenus en combinant la télémétrie de 500 trillions de signaux quotidiens avec des informations sur les risques provenant de tiers.

Pour ce faire, Zscaler propose une offre Zero Trust SASE, combinant sa solution Zero Trust SD-WAN à sa plateforme SSE alimentée par l’IA. Cette solution vise à faciliter la connectivité des employés travaillant en mode hybride sur l’ensemble des sites, ainsi que celle des utilisateurs travaillant à distance . La solution sécurise la connectivité Zero Trust entrante et sortante dans un seul dispositif, éliminant ainsi la nécessité d’un routage complexe, de pare-feu additionnels et de politiques distinctes pour les sites et les utilisateurs.

« Avec l’offre Zero Trust SASE, nous avons réussi à mettre en place un cadre de sécurité Zero Trust pour toutes nos succursales, nos centres de données et le cloud »,déclare Mike Gemza, CTO de Cornerstone Brands. « Grâce à la solution Zero Trust SD-WAN, nous avons réussi à renforcer la protection de notre entreprise contre la menace croissante des cyberattaques, réduit la surface d’attaque, en prévenant le déplacement latéral des menaces et en améliorant les performances des applications grâce à un réseau WAN non routable. »

« Force est de constater que les entreprises s’intéressent de près au SASE et l’adoptent de manière substantielle, qu’elles cherchent à simplifier, à consolider et à réduire leurs coûts », a déclaré Christopher Rodriguez, directeur de recherche, Security & Trust, chez IDC. « Grâce à l’accent mis sur son héritage Zero Trust, Zscaler joue la carte de l’audace en lançant une solution qui associe sa fameuse plateforme SSE à une nouvelle offre Zero Trust SD-WAN qui pourra aider ces entreprises sur la voie du SASE. »

Avec Zscaler, l’entreprise peut connecter ses utilisateurs et ses dispositifs aux applications via un proxy, bénéficiant de capacités intégrées de protection contre les cybermenaces et les données alimentées par l’IA telles que le FWaaS, le SWG, le CASB et le DLP. La plateforme supprime les produits ponctuels, réduit les coûts, la complexité et simplifie la gestion pour les équipes informatiques. Ces équipes peuvent mettre en œuvre des politiques de transfert spécifiques pour les applications Internet, SaaS et privées. Elles bénéficieront d’une gestion centralisée et d’une visibilité accrue, et pourront détecter et classifier les appareils IoT alimentés par l’IA. Elles pourront ainsi renforcer leur posture de sécurité auprès des utilisateurs et ne plus avoir besoin de pare-feu ni de routeurs de périphérie supplémentaires dans les autres entités de l’entreprise. .

La solution Zero Trust SD-WAN de Zscaler présente les caractéristiques suivantes :

● Des appliances plug-and-play : en complément de l’appliance virtuelle déjà disponible, les appliances Plug-and-Play permettent un provisionnement sans contact et des fonctionnalités de passerelle intégrées pour supprimer les routeurs ou pare-feux supplémentaires dans les succursales.

● Un SSE intégré : des capacités de protection des données et contre les cybermenaces de l’IA Zero Trust, dont des services intégrés de FWaaS, SWG, CASB et DLP.

● Une gestion centralisée : une console de gestion basée sur le cloud avec gestion intégrée des politiques entre les utilisateurs, les sites et les clouds.