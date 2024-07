Zoom Workflow est lancé

juillet 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, In annonce le lancement de Zoom Workflow Automation, qui permet aux utilisateurs de créer des flux de travail complexes et automatisés pour consacrer plus de temps à des tâches stratégiques et collaborer de manière plus fluide.

Zoom Workflow Automation permet de mettre en place une série de tâches qui seront automatiquement accomplies dans un certain ordre et déclenchées par des actions ou mots clés spécifiques et paramétrés au préalable. Dans Zoom Team Chat, des messages automatisés peuvent être configurés pour programmer automatiquement une réunion Zoom, introduire un nouveau membre dans un canal, créer des rappels récurrents pour faire le point sur l’état d’un projet, simplifier les processus de demandes de congés et de validation de documents ou inviter les utilisateurs à répondre à des questionnaires pour recueillir des commentaires. Zoom Workflow Automation peut aussi intégrer des applications tierces, pour ajouter des étapes telles que la création d’un document dans Google Drive, d’un événement calendrier dans Microsoft Outlook, ou d’un ticket Jira directement à partir de Zoom Team Chat.

La solution est facilement accessible à partir de l’onglet Workflows de Zoom Workplace, où les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle prédéfini et personnaliser chaque étape en fonction de leurs besoins. Ils peuvent également créer de nouveaux flux de travail, en choisissant parmi une liste d’étapes disponibles et en glissant-déposant de nouvelles étapes dans le flux, sans avoir à coder.

Les flux de travail mis en place peuvent être séquentiels ou conditionnels et automatiser plusieurs chemins et résultats. Par exemple, un utilisateur peut établir un flux dans Zoom Team Chat où les commentaires entrants sont automatiquement catégorisés sur la base de mots-clés. Si le mot-clé mentionné est lié à la "facturation", il peut être acheminé vers le canal financier ou, s’il est lié à des "problèmes techniques", alerter le canal d’assistance informatique. Cela permet d’optimiser les temps de réponse et d’assurer un traitement efficace des demandes.