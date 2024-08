Zoom Video Communications, Inc. lance une nouvelle offre de webinaires

août 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce le lancement d’une nouvelle offre de webinaires à usage unique qui peut accueillir jusqu’à un million de participants. En plus des options d’abonnement mensuel et annuel de Zoom Webinars, cette gamme permet aux clients de choisir un webinaire d’une capacité de 10 000, 50 000, 100 000, 250 000, 500 000 et 1 million de participants. Chaque forfait inclut le support de l’équipe des services événementiels de Zoom.

Zoom Webinars offre une qualité audio et vidéo qui ne présente aucune latence. La plateforme propose des sessions d’une durée maximale de 30 heures et inclut jusqu’à 1 000 panélistes vidéo interactifs. Les organisateurs d’événements peuvent mettre en place des webinaires en quelques clics et les participants bénéficient de l’interface intuitive de Zoom. Les animateurs peuvent facilement créer des webinaires personnalisés et professionnels avec des arrière-plans virtuels, des badges et des fonds d’écran assortis. Les hôtes accèdent ensuite à une série de rapports de performance sur l’inscription, la participation et l’engagement de l’audience afin d’obtenir des informations sur les résultats de la stratégie du webinaire.

L’offre à usage unique de Zoom Webinars permet des communications à grande échelle dans tous les secteurs. Les entreprises peuvent désormais réunir jusqu’à un million de collaborateurs dans le monde via un seul événement, pour les grandes réunions de travail ou faire passer des messages de la direction à l’ensemble de l’équipe. Les conférences et salons professionnels peuvent organiser des sessions pour augmenter le niveau de participation et d’engagement. Pour les marques, ces webinaires offrent une plateforme unique pour lancer des produits, collecter des fonds ou organiser des événements virtuels à plus grande échelle. Ils offrent aux agences gouvernementales et aux organisations à but non lucratif une solution pour les allocutions publiques, les assemblées et les initiatives de sensibilisation, permettant aux dirigeants d’entrer en contact avec un large public.

« Avec cette nouvelle capacité élargie pour les webinaires, Zoom ouvre de nouvelles opportunités pour les organisations innovantes », a déclaré Wayne Kurtzman, vice-président chargé de la recherche sur les réseaux sociaux, les communautés et la collaboration chez IDC. « La montée de Zoom dans ce marché permet maintenant aux organisations de produire des événements virtuels importants, à grande échelle et engageants. »

Zoom Webinars propose différents plans de tarification pour les événements uniques, y compris le paiement par événement, par mois et par participant, et des abonnements mensuels et annuels adaptés à différentes fréquences et échelles.