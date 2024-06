Zoom Video Communications, Inc. annonce que Workvivo by Zoom est disponible

juin 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce que Workvivo by Zoom est désormais disponible pour tous ses partenaires de distribution afin qu’ils puissent vendre la solution à leurs clients.

Workvivo est une plateforme d’expérience employé conçue pour simplifier la communication et stimuler l’engagement. Zoom a acquis Workvivo en avril 2023 afin d’étendre sa plateforme de collaboration et d’offrir à ses clients de nouvelles façons de garder les employés informés, engagés et connectés. L’année dernière, Zoom a lancé un programme de référencement pour les partenaires de Zoom afin qu’ils recommandent Workvivo à leurs clients. Le mois dernier, Meta a fait de Workvivo son unique partenaire de migration privilégié en retirant Workplace de Meta, sa plateforme d’engagement des employés.

L’année dernière, Workvivo a été lancée dans l’application de bureau Zoom Workplace pour offrir une expérience intégrée aux utilisateurs, qui peuvent naviguer de Workvivo à Zoom Team Chat, Zoom Meetings, Zoom Whiteboard, et plus encore dans une seule application. Une intégration récente entre Zoom Rooms et Workvivo TV, la solution d’affichage numérique de Workvivo, permet aux organisations de diffuser instantanément leurs news Workvivo sur leurs écrans.