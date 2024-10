Zoom Video Communications, Inc. annonce des innovations à base d’intelligence artificielle pour Zoom Workplace et Zoom Business Services

octobre 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce des innovations à base d’intelligence artificielle pour Zoom Workplace et Zoom Business Services qui transformeront la communication, la collaboration et la productivité.

Lors de Zoomtopia 2024, Zoom a présenté Zoom AI Companion 2.0, une version améliorée qui permet des options de personnalisation avancées pour AI Companion. En parallèle, Zoom a dévoilé Zoom Tasks, un outil conçu pour aider les utilisateurs à prioriser et exécuter des actions au sein de Zoom Workplace. Ces nouveautés s’accompagnent d’innovations dans l’expérience employé et client, grâce à l’intégration d’une intelligence artificielle puissante, optimisant ainsi les interactions et la productivité au sein des entreprises.

L’approche fédérée de Zoom en matière d’IA permet à sa pile technologique de sélectionner dynamiquement de multiples modèles d’IA pour fournir des résultats de haute qualité. Elle est responsable et fournit aux clients des contrôles et elle aide les utilisateurs à améliorer la collaboration, à optimiser le temps et à prioriser les tâches de manière efficace.

ll y a maintenant plus d’un an que AI Companion a été introduit comme assistant d’IA intégré à la plateforme Zoom Workplace. Depuis son lancement, il a été activé sur plus de 4 millions de comptes, aidant les utilisateurs dans des tâches variées telles que la prise de notes, la rédaction de courriels et de messages, et même l’initiation de séances de brainstorming. Ces fonctionnalités visent à améliorer l’efficacité et la collaboration au sein des équipes.

Les nouvelles capacités d’AI Companion 2.0 incluront :

Persistance : disponible en continu dans Zoom Workplace, offrant une interface AI-first intégrant de manière fluide les interfaces graphiques et conversationnelles pour un meilleur flux d’informations

Contexte élargi : comprend les activités en cours et les conversations passées pour fournir des suggestions intelligentes avec citations, permettant de gagner du temps.

Synthèse avancée : résume les interactions dans Zoom Workplace, Microsoft Outlook, Gmail, Google Calendar, et les fichiers Office/Google Docs pour aider les utilisateurs à se tenir rapidement informés.

Connexion web : capable de répondre aux questions en recherchant des informations en temps réel sur le web.

Actions intelligentes : détecte, suit et exécute des actions sur différentes tâches dans Zoom Workplace.

Add-on personnalisé pour AI Companion : un nouveau module complémentaire facultatif permettant de personnaliser l’expérience avec un accès élargi aux données des applications au-delà des services de messagerie et de calendrier de Microsoft et de Google, ainsi que des sources de données supplémentaires de l’entreprise, afin d’étendre ses connaissances, de permettre la personnalisation avec des glossaires d’entreprise, d’offrir des capacités de recherche améliorées et d’être en mesure de prendre des mesures au nom de l’utilisateur. Les capacités de personnalisation contribueront à améliorer les performances d’AI Companion sur le compte du client et lui permettront d’intensifier les efforts de développement du personnel grâce à un coach personnalisé et d’économiser du temps et des ressources grâce à des clips d’avatars personnalisés.

Les composants clés du nouvel add-on comprennent :

Expérience personnalisée avec AI Studio : dictionnaires personnalisés, résumés de réunions et collections de connaissances existent dans cette version, contribuant à améliorer la précision des réponses en se connectant aux sources de données de l’entreprise.

Apps tierces connectées : obtenir des réponses et orchestrer des actions à travers des apps tierces comme Atlassian (Jira & Confluence), Glean, Workday, Zendesk, ServiceNow, Box, Asana, Hubspot, et bien plus encore.

Personnalisation : possible de gagner du temps et réduire les coûts de production avec des avatars personnalisés pour Zoom Clips, qui aident les utilisateurs à mettre à l’échelle la création de clips vidéo et à éviter les prises multiples en utilisant un avatar personnalisé généré par l’IA pour créer des clips avec un script fourni par l’utilisateur.

Lancement de Zoom Tasks qui utilise AI Companion pour détecter, recommander et réaliser des tâches pour un utilisateur en fonction des conversations dans Zoom Workplace.

Zoom Phone intègre désormais des fonctionnalités avancées d’IA, notamment des requêtes en temps réel qui génèrent des résumés d’appels Zoom Phone en direct. Il permet également de créer des messages vocaux automatisés avec AI Companion, qui personnalise les messages d’accueil en fonction de l’empreinte vocale de l’utilisateur et des événements du calendrier (comme les horaires de voyage ou de travail), éliminant ainsi la nécessité de mettre à jour manuellement les messages d’accueil de la boîte vocale.

Les utilisateurs de Zoom Workplace pourront optimiser leurs réunions et collaborer plus efficacement grâce aux agendas générés par AI Companion et aux résumés en temps réel, garantissant que les points essentiels sont abordés. Ils pourront également tirer parti d’une bibliothèque d’avatars dans Zoom Clips pour créer des vidéos professionnelles à partir de texte. Zoom Docs proposera de nouvelles options de partage, des modèles actualisés, des vues de tableaux de données améliorées, ainsi que des API et automatisations de flux de travail. Les compétences AI Companion aideront à rédiger du contenu à partir de sources de données supplémentaires.

Zoom a introduit AI Companion pour les réunions en présentiel, permettant de fournir des résumés de réunion et des actions à suivre via l’application Zoom Workplace sur mobile. Pour les réunions au bureau, AI Companion s’intègre dans Workspace Reservation, en recommandant les jours optimaux de présence en fonction des coéquipiers présents, et en suggérant des salles adaptées en fonction de leur emplacement et taille. Cela facilite la coordination, la collaboration et l’optimisation des espaces de travail, renforçant ainsi l’efficacité des équipes sur site.