Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour AI Companion

février 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour son assistant d’IA générative AI Companion. Ces nouveautés permettent d’améliorer la collaboration et la productivité des utilisateurs à travers la plateforme, ainsi que les interactions avec les clients pour les agents des centres de contact.

Un tableau de bord analytique dédié à AI Companion est désormais accessible via le portail d’administration de Zoom. Il peut aider les propriétaires et administrateurs à mieux comprendre l’utilisation et l’adoption d’AI Companion au sein de leur organisation, pour leur permettre de fournir une assistance supplémentaire aux utilisateurs.

AI Companion s’étend au Zoom Contact Center et peut désormais résumer les chats et les conversations des clients pour faciliter la compréhension des agents et améliorer les échanges. L’assistant IA de Zoom peut également générer des tâches pour assurer le suivi après les appels et une analyse de la parole et du sentiment en direct.

De nouvelles fonctionnalités d’AI Companion permettent également d’éviter les allers-retours entre les applications pour gagner du temps sur les tâches répétitives :

• Sur Zoom Team Chat, AI Companion peut détecter l’intention de planifier une réunion selon le contenu des messages et générer une fenêtre contextuelle qui redirige vers une invitation calendrier préremplie avec le nom des participants et des informations sur la date et l’heure.

• Les utilisateurs de Zoom Whiteboard ont maintenant la possibilité de créer des cartes mentales avec AI Companion. Ils pourront organiser visuellement leurs idées en se basant sur leurs différents prompts.

• Lors de la création de résumés de réunions Zoom Meetings, AI Companion utilisera les pronoms de genre des participants tels qu’indiqués dans leur profil Zoom, afin de les aider à se sentir reconnus comme ils le souhaitent.