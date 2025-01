Zoom renforce ses investissements en EMEA avec de nouvelles nominations à des postes senior

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Zoom Communications, Inc. consolide son engagement à long terme pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec une série de nominations stratégiques à des postes de direction ces six derniers mois, visant à stimuler la croissance et à renforcer la satisfaction client.

Parmi ces nominations figurent Xavier Desmet au poste de Directeur des ventes pour la France, Steve Rafferty en tant que responsable de l’EMEA GMT, Jim Butler à la tête de l’Europe du Nord, Nadja Risse pour la région DACH et l’Europe centrale et orientale, ainsi que Christina Daly en tant que responsable de l’expérience des employés pour l’EMEA. Ils rejoignent Michel Habib Aouad, responsable de l’Europe du Sud, et Mohannad Talal Alkalash, leader pour le Moyen-Orient et l’Afrique, ainsi que d’autres responsables transversaux et techniques pour former l’équipe de direction EMEA.

Ces recrutements marquent une étape clé dans les efforts de Zoom pour consolider sa présence en EMEA, son plus grand marché international en dehors des États-Unis, en renforçant son engagement local à un niveau stratégique. Cela s’appuie sur des étapes récentes comme l’ouverture de nouveaux bureaux et l’inauguration du Zoom Experience Center à Londres. Avec un accent mis sur des solutions adaptées localement, une sécurité renforcée et la souveraineté des données, l’équipe de direction travaillera aux côtés des partenaires externes de Zoom pour promouvoir l’innovation et établir de nouveaux standards pour la collaboration moderne.

Xavier Desmet, dans le cadre de ses nouvelles fonctions de Directeur des ventes pour la France (France Upmarket Sales Lead), a pour mission de renforcer la présence de Zoom sur le marché français et d’accélérer la croissance de l’entreprise en développant des relations stratégiques avec ses clients et partenaires. Avec plus de 20 ans d’expérience en développement commercial et une expertise internationale dans le secteur technologique, Xavier Desmet apporte à Zoom sa capacité à piloter des stratégies de croissance et à développer des relations de confiance avec les clients. Sa compréhension des besoins spécifiques des entreprises françaises lui permettra de proposer des solutions sur mesure. Déjà intégré au sein de l’entreprise, il dispose d’une connaissance approfondie de ses offres et de la dynamique du marché, un atout précieux pour renforcer la stratégie de Zoom en France.

Avant cette nomination, Xavier Desmet a dirigé l’équipe des ventes Grands Comptes pour Zoom en Asie, menant une équipe composée de huit nationalités et accompagnant des entreprises de Singapour, d’Indonésie, de Hong Kong et de Chine dans l’adoption de solutions de téléphonie enrichies par l’IA. Chez Microsoft en Australie, il a piloté des deals de transformation digitale, soutenant la migration des banques et assurances vers le cloud. Entrepreneur, il a fondé Les Petits Bilingues à 26 ans, devenu leader de l’apprentissage de l’anglais en France. En début de carrière, il a été consultant en management chez Proudfoot à Londres. Âgé de 45 ans, Xavier Desmet est diplômé de l’ISEN (Groupe des Grandes Écoles) en électronique et informatique, et il détient également un Master en Technology Management de l’Université de New South Wales, en Australie.

"Avec la croissance rapide du travail hybride et les progrès de l’IA, Zoom a une opportunité unique d’aider les entreprises à relever leurs défis en matière de productivité et de collaboration", déclare Steve Rafferty, responsable de l’EMEA chez Zoom. "Nous continuerons à investir fortement dans la région, en offrant des niveaux de service exceptionnels et en collaborant avec nos partenaires pour rendre la plateforme de Zoom accessible à un plus grand nombre d’organisations."

Autres nominations à souligner

Steve Rafferty, en tant que responsable de l’EMEA GMT, supervise les opérations de Zoom dans la région. Fort d’une vaste expérience acquise en tant que Vice-Président International chez RingCentral, où il a dirigé des équipes en EMEA et APAC tout en augmentant significativement la part de marché, Steve Rafferty est parfaitement positionné pour saisir les opportunités de croissance dans la région. Son objectif est de renforcer l’unité des équipes internes, des partenaires et des clients pour offrir le meilleur service possible.

Jim Butler dirige les efforts commerciaux de Zoom en Europe du Nord, couvrant le Royaume-Uni, l’Irlande, les pays nordiques et le Benelux. Dans ce rôle, il est chargé de gérer les opérations, d’élaborer des stratégies commerciales et de piloter les initiatives de développement. Jim Butler rejoint Zoom après avoir occupé le poste de Vice-Président Régional pour l’Europe de l’Ouest chez Palo Alto Networks, apportant avec lui une vaste expérience des marchés locaux.

Nadja Risse est responsable des opérations de Zoom dans les marchés DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et CEE (Europe centrale et orientale). Avec plus de vingt ans d’expérience dans le secteur technologique, incluant des rôles de direction commerciale chez Vodafone, BT et Genesys, Nadja Risse se concentrera sur la croissance des activités, l’élaboration de nouvelles stratégies commerciales, l’amélioration de la collaboration régionale et le renforcement des relations avec les clients et partenaires clés.

Christina Daly, responsable de l’expérience des employés en EMEA, est chargée d’améliorer l’engagement des employés, de développer les talents et de créer une culture d’entreprise valorisant la diversité et l’inclusion. Ayant dirigé des initiatives de transformation RH chez LinkedIn, Christina Daly joue un rôle central dans l’alignement des pratiques humaines de Zoom avec ses valeurs et sa mission, en créant un environnement centré sur le bien-être des employés.

