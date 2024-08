Zoom lance des Smart Name Tags

août 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce le lancement de badges intelligents ou Smart Name Tags, conçus pour favoriser la communication et la collaboration pendant les réunions. Cette fonctionnalité s’appuie sur l’intelligence artificielle pour appliquer automatiquement des badges virtuels aux participants présents dans une salle Zoom Room. Cela permet aux participants virtuels de la réunion de les identifier plus facilement et de créer une expérience plus fluide.

Avec les badges intelligents de Zoom, les participants à une réunion Zoom Meetings dans Zoom Rooms peuvent facilement voir le nom de chaque personne présente dans la salle, qu’elle prenne la parole ou non. Cette fonctionnalité alimentée par l’IA aide les collaborateurs à distance et sur site à interagir et à collaborer de manière plus immersive. Elle peut aussi être utile lorsque des participants se réunissent pour la première fois ou que des personnes extérieures participent à la réunion. Les utilisateurs peuvent choisir d’ajouter manuellement leurs badges au cours d’une réunion ou sélectionner la reconnaissance automatique.

Les administrateurs peuvent activer cette fonctionnalité via les paramètres et les utilisateurs peuvent ajouter manuellement leur badge pendant les réunions ou opter pour une reconnaissance automatique. Les Smart Name Tags sont disponibles en version bêta publique dans les Zoom Rooms.