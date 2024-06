Zoom inaugure le Zoom Experience Center au cœur de Londres

juin 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce l’inauguration du Zoom Experience Center à Londres. Cet espace, basé sur l’expérience, est conçu pour que les clients et les partenaires s’immergent dans l’univers et la philosophie de Zoom.

Moins d’un an après avoir installé ses bureaux dans le quartier de Holborn à Londres, le Zoom Engagement Hub, Zoom inaugure le Zoom Experience Center. Ce centre, qui s’étend sur plus de 1 600 mètres carrés, est adjacent à l’Engagement Hub. L’élément central de l’installation est le Lens Wall, un mur de 38 mètres de long qui vise à offrir aux visiteurs une expérience immersive. Ce mur nouvelle génération est équipé du premier écran LED incurvé au monde doté d’un tactile multitouch, offrant une expérience visuelle dynamique à 360 degrés qui peut être personnalisée pour chaque invité lors de démonstrations et d’ateliers. La salle de réunion "Boardroom of the Future" est équipée d’un écran LED 8K incurvé du sol au plafond et de systèmes audio de pointe.

La stratégie de conception de Zoom pour l’Experience Center démontre comment l’entreprise aborde la durabilité de manière holistique, en aidant à réduire son empreinte carbone grâce à la certification Gold LEED de l’Experience Center, un symbole mondialement reconnu en matière de durabilité.

Zoom s’est associé à l’initiative Art for Impact (AFI), qui met en relation des organisations et des artistes au profit de groupes à but non lucratif communautaires locaux. En collaboration avec le collectif de femmes nicaraguayennes Las Tejedoras, l’ONG Casa Congo et le cabinet de design mondial Unispace, le Zoom Experience Center contient une tapisserie conçue sur mesure et fabriquée à partir de 3 500 sacs en plastique, dont le message est d’inspirer l’action des individus et des entreprises dans les domaines de la conservation de l’environnement et de l’impact social.

Zoom s’est implanté au Royaume-Uni en 2013, avec l’ouverture du premier bureau en 2018. Les clients de Zoom vont des utilisateurs individuels aux grandes entreprises, y compris l’équipe Oracle Red Bull Racing, des institutions financières telles que HSBC, des organisations telles que le WWF, et des clients du secteur de la santé et du secteur public tels que le Great Ormond Street Hospital for Children.