Zoom et XPCloud s’associent pour accélérer la relation client avec Zoom Contact Center

décembre 2024 par Marc Jacob

XPCloud devient un partenaire de confiance pour intégrer ZCC dans les environnements CRM, e-commerce, ou autres systèmes internes des entreprises. L’objectif est de créer une solution sur mesure, adaptée aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Cette collaboration inclut l’utilisation d’outils tels que l’assistant Zoom AI Companion et le Zoom Virtual Agent, permettant l’automatisation intelligente et une interaction fluide avec les clients.

XPCloud a la capacité d’intégrer Zoom Contact Center dans les environnements uniques de chaque entreprise ce qui est un atout majeur pour ce partenariat. Grâce à cette expertise, XPCloud est en mesure de fournir une expérience homogène et adaptée avec le Zoom Contact Center (ZCC).

La collaboration entre Zoom et XPCloud permet de répondre aux attentes croissantes en matière de fidélisation et d’amélioration de l’expérience client. Grâce à Zoom Virtual Agent (ZVA), les parcours clients sont simplifiés, offrant une expérience fluide et rationalisée pour les agents qui doivent répondre rapidement et avec précision. ZVA, en intégrant l’automatisation intelligente et les assistants virtuels, permet aux agents de d’obtenir les meilleures réponses possibles à partir de leurs bases de connaissances. Pour les administrateurs, cette solution permet de gérer plusieurs outils de manière homogène et intégrée, créant une interface conviviale adaptée aux besoins des agents, des administrateurs et des managers.

Selon un rapport d’Omdia, la solution MultiCaaS de Zoom est plébiscitée pour sa flexibilité et sa capacité à intégrer plusieurs outils dans une interface unique, offrant ainsi une expérience utilisateur simplifiée et homogène.