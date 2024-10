Zoom dévoile des solutions industrielles centrées sur l’IA

octobre 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce des innovations sectorielles, soutenues par les capacités de Zoom AI Companion. Ces améliorations visent à accroître la productivité et à améliorer la collaboration dans des secteurs aux exigences spécifiques, tels que l’éducation, la santé, les institutions publiques, la distribution, l’industrie, et plus encore.

Avec Zoom, les équipes de terrain peuvent collaborer sans problème où qu’elles soient, renforçant ainsi les connexions et la productivité.

Zoom Workplace, avec Zoom AI Companion, est une nouvelle solution mobile conçue pour offrir des communications essentielles en cours de service et des capacités de gestion du travail, telles que la prise de parole en groupe, l’échange de postes, la gestion des tâches et des résumés de fin de poste. Elle peut aider les employés et leurs managers à planifier, examiner des informations, créer des résumés de poste et gérer les opérations, et bien plus encore. L’application sera facilement accessible tout au long de la journée, aidant les employés à gagner du temps en leur permettant de travailler plus efficacement.

Workvivo pour les équipes de terrain permet de tenir les employés au courant des actualités de l’entreprise, de les aider à se connecter avec d’autres employés à travers le monde, de recevoir des reconnaissances et de ressentir un sentiment d’appartenance pour stimuler l’engagement des équipes.

Zoom redéfinit l’expérience d’enseignement et d’apprentissage avec de nouvelles solutions éducatives, y compris Zoom AI Companion, qui aide les élèves et les enseignants à mieux se préparer pour leurs journées, à réviser les matériaux de cours, et bien plus.

Zoom Workplace pour l’éducation (anciennement Zoom One pour l’éducation) inclut Zoom AI Companion avec des améliorations spécifiques à l’éducation. Il permet aux enseignants de préparer des plans de cours, des tests et des quiz personnalisés. Il offre un accès facile aux résumés, aux discussions et aux documents passés dans Zoom Workplace, laissant ainsi aux enseignants plus de temps pour se concentrer sur les résultats des étudiants. Les étudiants pourront consulter les résumés des cours précédents, les devoirs et les quiz. Ils auront la possibilité d’ajouter des commentaires personnels en annotant et en surlignant les transcriptions grâce à une nouvelle fonctionnalité "notes en direct". Ils auront accès à des résumés de cours, offrant un emplacement unique où tous les élèves peuvent consulter l’intégralité du matériel pédagogique et accéder à un assistant d’apprentissage pour les guider dans leur parcours d’apprentissage personnalisé.

Un add-on personnalisé AI Companion pour l’éducation améliorera l’expérience en connectant des applications (par exemple, des systèmes de gestion de l’apprentissage et des systèmes d’information des étudiants) et des sources de données fiables (comme des bases de données de recherche et des référentiels de contenus pédagogiques) pour fournir des réponses personnalisées et adaptées à l’école. De plus, un coach IA personnalisé pour les enseignants fournira des analyses d’engagement en classe et des mesures détaillées de coaching.

Zoom aide les prestataires du secteur de la santé à réimaginer les soins aux patients grâce à de nouvelles solutions IA pour la santé.

Zoom Workplace for Healthcare intégrera des exigences spécifiques au secteur de la santé dans la plateforme Zoom, y compris Zoom AI Companion, des produits approuvés BAA, etc., pour améliorer la productivité.

L’add-on AI Companion personnalisé pour la santé offrira des fonctionnalités adaptées au domaine médical, telles qu’un dictionnaire médical pour les résumés de réunion et les questions en réunion.

Zoom Workplace for Clinicians simplifiera les flux de travail cliniques, permettant aux médecins de se concentrer davantage sur les soins aux patients plutôt que sur la documentation. Par exemple, les médecins pourront consulter les dossiers médicaux électroniques (EHR) avant les visites, grâce à un "résumé de préparation à la visite" qui leur offrira des informations rapides.

Les notes cliniques seront une fonctionnalité clé : elles incluront la transcription des visites et des notes cliniques générées par l’IA, permettant de capturer les interactions avec les patients dans un format spécifique, tel que SOAP, pour une entrée fluide dans les dossiers médicaux électroniques (EHR). L’utilisation des notes cliniques via Zoom vise à améliorer la qualité des notes médicales et à faire gagner du temps au personnel clinique en réduisant la charge de documentation.

En plus de ces innovations sectorielles, Zoom a récemment annoncé plusieurs nouveaux produits au sein de ses offres Advanced Enterprise Solutions, une collection de produits et de fonctionnalités conçus pour rendre l’expérience Zoom plus efficace, fiable, sécurisée et conforme aux réglementations.