Zoom devient Zoom Communications

novembre 2024 par Marc Jacob

Zoom annonce un changement de nom pour mieux refléter l’évolution de son offre et la diversité de ses services. À l’occasion de la présentation de ses résultats financiers pour le 3ᵉ trimestre de l’exercice fiscal 2025, l’entreprise a officialisé sa nouvelle dénomination sociale, passant de Zoom Video Communications, Inc. à Zoom Communications, Inc. Ce repositionnement marque la transformation de Zoom, initialement centrée sur la vidéocommunication, en une plateforme complète de communication et de collaboration, enrichie par des fonctionnalités innovantes basées sur l’IA. Cette nouvelle identité affirme son ambition d’accompagner les organisations face aux exigences croissantes de collaboration, en leur offrant des outils intelligents adaptés aux environnements de travail hybrides en constante évolution.

Aujourd’hui, Zoom ne se limite plus à la visioconférence. Sa plateforme regroupe des outils diversifiés tels que le chat, les webinaires, les tableaux blancs, le mail, le calendrier et les centres de contact. Une offre enrichie qui témoigne de la volonté de Zoom de proposer une expérience unifiée et innovante aux entreprises et à leurs collaborateurs.

Depuis son lancement, Zoom s’est imposée comme un acteur incontournable des solutions de collaboration. En 2013, elle a introduit Zoom Meetings, une solution de visioconférence réputée pour sa simplicité et sa fiabilité. En 2017, elle a lancé Zoomtopia, une conférence annuelle qui met en avant ses innovations et sa vision. En 2018, elle a étendu son portefeuille avec Zoom Phone, une solution de téléphonie cloud, avant de marquer son entrée en bourse en 2019. Plus récemment, l’entreprise a enrichi son écosystème avec des solutions comme le Zoom Contact Center et son assistant virtuel Zoom AI Companion. Ce parcours a consolidé son rôle de leader dans le domaine des communications professionnelles et du travail hybride.