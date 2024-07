Zoom annonce de nouvelles fonctionnalités

juillet 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications, Inc. annonce de nouvelles fonctionnalités pour Zoom AI Companion, Zoom Workplace et Zoom Business Services.

Zoom AI Companion, l’assistant de Zoom alimenté par l’IA, intègre un centre d’onboarding regroupant des vidéos, outils et guides des meilleures pratiques pour faciliter son déploiement et son utilisation au sein d’une organisation. La solution s’enrichit également de résumés de réunion LTI (Interopérabilité des outils d’apprentissage) pour le secteur de l’éducation, qui permettent aux enseignants de trouver, consulter et partager facilement les résumés dans les systèmes de gestion de l’apprentissage. AI Companion peut aussi désormais créer des titres, des descriptions et des tags à partir de la transcription audio des messages vidéos Zoom Clips, et suggérer de courtes réponses textuelles dans Zoom Team Chat sur mobile.

Zoom Phone prend en charge huit nouvelles langues pour les résumés d’appels et les transcriptions de messages vocaux : chinois simplifié, chinois traditionnel, français, italien, japonais, coréen, russe et espagnol. La solution de téléphonie accueille également une intégration au CRM Bullhorn permettant d’appeler des contacts, consulter/mettre à jour les historiques, rechercher des prospects et consulter les informations sur l’appelant avant de répondre et gérer les appels.

Une nouvelle intégration permet aux entreprises d’afficher l’interface de la plateforme d’expérience employé Workvivo via des Zoom Rooms présentes dans l’espace de travail, pour diffuser rapidement des informations et événements importants aux employés répartis sur plusieurs sites.

Du côté des Business Services de Zoom, le centre de contact omnicanal Zoom Contact Center est désormais approuvé pour une utilisation dans les applications du gouvernement américain. AI Expert Assist, présent dans le ZCC, a intégré la traduction automatique des messages dans 21 langues et la suggestion des meilleures réponses ou actions suivantes pour les agents.