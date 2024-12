Zimperium alerte sur les attaques de spearphishing sur mobiles qui ciblent les équipes dirigeantes

décembre 2024 par Zimperium

Dans un paysage de menaces de plus en plus complexe, les campagnes de phishing sophistiquées ciblant les mobiles continuent d’évoluer. L’équipe de recherche zLabs de Zimperium alerte sur la multiplication des attaques par spearphishing, forme très ciblée d’ingénierie sociale, qui ciblent particulièrement les dirigeants d’entreprise. Elles sont conçues pour compromettre des informations clés d’identification et ainsi accéder aux données et systèmes sensibles de l’entreprise.