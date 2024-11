Yubico lance Yubico Enrollment Suite

novembre 2024 par Marc Jacob

La nouvelle application client YubiEnroll permettra aux entreprises et aux partenaires de Yubico qui utilisent la solution Okta Identity Cloud d’enregistrer sans difficulté des YubiKeys au nom de leurs utilisateurs finaux ; d’autres partenaires suivront. Les entreprises peuvent désormais permettre à leur équipe IT d’enregistrer rapidement les YubiKeys en appliquant l’offre « enregistrement pour le compte d’un utilisateur » dans le cadre d’intégrations en personne (in-person onboarding) ou dans certaines régions où il est difficile de déployer les services d’enregistrement FIDO Pre-reg de Yubico.

Principales caractéristiques et avantages de l’application YubiEnroll :

• Plateformes compatibles

o Disponible pour Windows, l’application YubiEnroll peut enregistrer un identifiant FIDO pour le compte d’un utilisateur, ainsi que configurer l’utilisation de la YubiKey. Il est prévu d’étendre le jeu d’outils au-delà de l’application avec la prise en charge de nouveaux fournisseurs d’identités (IdP) par YubiEnroll.

• Un large éventail de configurations de YubiKey

o De nombreuses fonctions puissantes sont proposées, parmi lesquelles la réinitialisation des YubiKeys et des clés de la série Security Key, la définition et la gestion des codes PIN (avec options de changement de code PIN forcé et longueur minimale du code PIN), ainsi que la configuration de la vérification de l’utilisateur.

• Disponible pour toutes les clés YubiKey et Security Key

o Tous les formats de YubiKey et Security Key sont pris en charge, que l’utilisateur se connecte en mode NFC ou USB. Il lui suffit de brancher ou de tapoter sa clé pour que l’application YubiEnroll l’accompagne tout au long du processus d’enregistrement.

Spécialement conçue à l’attention des équipes et des administrateurs IT, l’application

YubiEnroll simplifie le processus de préparation, de création et d’enregistrement direct des identifiants FIDO auprès du fournisseur d’identité. Elle constitue un outil efficace et convivial qui garantit une expérience transparente et permet aux administrateurs de gagner du temps tout en réduisant le phénomène de friction pour les utilisateurs finaux.