Yousign rejoint le groupement Hexatrust

mars 2024 par Marc Jacob

Hexatrust est l’association de référence des acteurs français et européens de la cybersécurité et du cloud de confiance. Elle œuvre à éclairer le débat public, à valoriser l’écosystème français et européen et créer des synergies entre les différents membres favorisant ainsi l’accès à de nouveaux marchés.